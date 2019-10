AIK plockar in amerikansk center på provspel

Med endast nio inspelade poäng på nio matcher parkerar AIK på en tolfteplats i Hockeyallsvenskan. I går blev laget nollade hemma mot Björklöven (0–2) och de 15 mål man gjort under säsongsupptakten är näst sämst i hela ligan.

SPELADE I TJECKISKA ANDRALIGAN IFJOL

Nu gör sportchef Anders Gozzi vad han kan för att få fart på offensiven. Sent under fredagskvällen meddelade klubben att man plockat in den amerikanske centern Cody Bradley på provspel den närmaste tiden.

– Bradley är en spelskicklig center som vi hoppas kunna bidra offensivt i spelet, säger Gozzi till AIK:s hemsida.

Bradley kommer närmast från spel i det tjeckiska andraligalaget Ceske Budejovice, där han förra säsongen stod för 35 poäng (15+20) på 42 matcher.

25-åringen ansluter till laget direkt och förväntas vara spelklar till nästa lördags hemmamatch mot Modo.