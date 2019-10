Ny kalldusch – nu ligger Brynäs under strecket

Brynäs fortsätter att dala i tabellen. Efter 1–4 mot Skellefteå på lördagen har Gävlelaget nu trillat ned under kvalstrecket.

– Vi kommer att vända det här, lovar den hårt pressade tränaren Magnus Sundquist.

Det är en tuff tid för hockeyfansen i Gävle. Brynäs åkte i kväll på sin fjärde raka förlust i SHL och ramlade hela vägen ned under kvalstrecket. 1–4 mot Skellefteå innebär att laget har en målskillnad på 3–18 under den pågående förlustsviten.

Insatsen mot Skellefteå var bättre än i förlustmatchen mot Luleå i torsdags, men laget ser fortfarande skärrat ut.

– Det är bättre och mer energi än mot Luleå, men det är ängsligt lite längre bak med pucktapp och sådana saker. Det är ett fall framåt, men ändå för enkla mål vi släpper till, konstaterade tränare Magnus Sundquist i sin intervju med C More efter nederlaget.

"VI KOMMER ATT VÄNDA DET HÄR"

Brynäs fick uppförsbacke i första perioden när Eric Norin och Jonathan Sigalet hamnade i utvisningbåset med kort mellanrum. Skellefteå utnyttjade det skoningslöst och satte två snabba mål i powerplay.

När man skulle kraftsamla i tredje perioden drabbades gästerna av en rejäl kalldusch. Blott 14 sekunder efter nedsläpp kom 3–0 från Tom Pyatt innan Rickard Hugg satte sitt första SHL-mål i numerärt underläge och dödade matchen.

Nicklas Danielsson reducerade med ett sent powerplay-mål, men det var för lite och för sent för ett lag som har fått en krisstämpel på sig.

– Vi har pratat mycket i laget om vad vi ska göra här. Vi står samman enormt, sedan är det lite nerver. Men vi jobbar stenhårt för att det ska vända, säger Magnus Sundquist som förstår att fansen är orolig.

– Det ska vara den oron, men vi kommer att vända det här, absolut. Det finns inga tvivel om det. Det finns så mycket go i det här gänget. Vi ska se till att få en seger så ska det här vända.