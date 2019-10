Ska väljas in i Hall of Fame – nu får legendaren sparken

Sergej Zubov har gjort 1068 matcher i NHL och stod för 771 poäng. Efter det inledde han en tränarkarriär och blev KHL-mästare som assisterande tränare för SKA St. Petersburg.

De senaste åren har Zubov haft rollen som huvudtränare för HK Sotji och lett laget till två raka slutspelsplatser. Den här säsongen har Sotji dock inte fått spelet att stämma och efter 16 omgångar ligger laget näst sist i hela KHL med elva inplockade poäng.

Det blev droppen för klubbledningen som nu väljer att sparka Sergej Zubov. In kommer istället den 61-årige letten Leonids Beresnevs, som har varit assisterande tränare i klubben under säsongen. Det betyder att tre svenskar kommer att få en ny tränare. Simon Bertilsson, Robert Rosén och Malte Strömwall spelar i Sotji.

Under sommaren meddelades nyheten att Zubov väljs in i NHL Hockey Hall of Fame framför bland annat Daniel Alfredsson. I mitten av november kommer den 49-årige ryssen att åka till Toronto för att officiellt bli invald och han skulle då tvingas ta ledigt från två av Sotjis matcher. Nu behöver han inte det.

Zubov vann Stanley Cup två gånger: 1994 med New York Rangers samt med Dallas Stars 1999. Han har även vunnit ett OS-guld med Ryssland 1992.

Ryssen var en av de bästa offensiva backarna under sin generation. Säsongen 1993/94 gjorde han 89 poäng på 78 matcher och ingen annan back har lyckats göra lika många poäng under och en samma säsong efter det (Raymond Bourque gjorde 91 poäng samma säsong).

HC Sochi and head coach Sergei Zubov have parted ways.



With Zubov team had 2 #GagarinCup Playoffs appearances in 2 seasons.



2019-20: 10th in the West, 5-11 record. pic.twitter.com/IOMnCc4i2I