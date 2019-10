TV: Burakovsky hjälte – nätade för andra matchen i rad

André Burakovsky har fått en bra start i Colorado Avalanche. I förra omgången sköt svensken sitt första mål i Avs-tröjan och i nattens match blev 24-åringen stor hjälte när han satte det matchvinnande målet i förlängningen.

Colorado Avalanche är ett av få lag som fortfarande obesegrade i årets NHL-säsong. Det kan man tacka André Burakovsky för.

Colorado ledde med 2-0 mot Arizona Coyotes efter att Nazem Kadri skjutit sitt första mål i klubben. I slutet av den tredje perioden tappade dock Avalanche till 2-2 och matchen gick till förlängning.

90 sekunder in i sudden-spelet klev den 24-årige svensken fram och blev matchvinnare. Burakovsky, som är ny i Colorado, traskade enkelt in framför mål och snärtade upp pucken i nättaket bakom Antti Raanta.

– Jag har ingen aning om vad deras back höll på med, han bara lät mig gå rakt in i mitten. Jag försökte bara ha lite tålamod och vänta för rätt läge innan jag åkte in mot mål. Jag vet inte varför han inte åkte mot mig men jag var helt fri, säger skåningen om sitt avgörande mål.



HAR AVGJORT TVÅ RAKA MATCHER

Det var André Burakovskys andra mål som Colorado-spelare och han har nu gjort mål i två raka matcher. I förra matchen sköt han 3-2-målet i en match som slutade med en 4-2-seger för Avs. Svensken har därmed skjutit två matchavgörande mål, två matcher i rad.

Burakovsky är ny i Colorado Avalanche efter att ha trejdats dit från Washington Capitals. Han noterades även för en assist i nattens match mot Arizona. I Coyotes stod Oliver Ekman Larsson för en assist.

Colorado är nu ett av endast två lag som fortfarande är obesegrade i NHL, det andra laget är Edmonton Oilers.

Colorado Avalanche – Arizona Coyotes 3–2 OT (0-0,0-0,2-2,1-0)

Colorado: Nazem Kadri (1), Tyson Jost (1) (Burakovsky), André Burakovsky (2).

Arizona: Michael Grabner (1) (Ekman-Larsson), Nick Schmaltz (2).