Här är svenskarna som tjänar mest i NHL i år

Vilka NHL-svenskar tjänar mest? Hur ser deras bruttointäkt ut just den här säsongen? Och hur mycket är deras nuvarande kontrakt värda? Hockeysverige Plus tittar närmare på de 16 blågula spelare som drar in mest pengar säsongen 2019/20.

NHL-lönerna har stigit stadigt i takt med att ligans intäkter blivit större och lönetaket stigit. Det syns även i plånboken på våra svenska NHL-spelare. Notabelt är ändå att flera svenskar sitter på några av de, för klubbarna, bästa kontrakten i hela NHL just nu. Att spelare som John Klingberg, Mattias Ekholm, Mika Zibanejad och Viktor Arvidsson inte kvalar in på en sådan här lista över de bästa betalda svenskarna är om inte annat ett bevis för det.

Innan vi presenterar själva listan är det några saker som är viktiga att...