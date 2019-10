En dryg månad in på SHL säsongen så har det frågetecken som sattes upp efter Gustaf Lindvalls namn inför säsongen rätats ut till ett stort, fett utropstecken.



Den gångna veckan var en enda lång uppvisning i målvaktsspel i absoluta toppklass från Lindvalls sida. Allt började i tisdags, då han nästan på egen hand såg till så att Skellefteå har allt i egna händer inför CHL-avgörandet i Uleåborg i morgon. Då stoppade han samtliga 29 skott som Jesse Puljujärvi och de övriga Kärpät-spelarna skickade mot honom.

Han följde upp den storartade CHL-insatsen med ytterligare en stormatch i Malmö, där han räddade 27 skott och höll sin andra nolla för veckan. Veckan avslutade han senare med att rädda 26 av 27 Brynässkott och var egentligen bara en turstuds ifrån att hålla en tredje raka nolla.

***

Gustaf Lindvalls resa till där han står i dag har varit långt ifrån lätt.

Som junior var Lindvall en lovande målvakt i Skellefteås juniororganisation, men erbjöds trots detta inget a-lagskontrakt när hans tid som junior var över.

Efter juniortiden i Skellefteå spelade han två säsonger i den hockeyallsvenska bottenklubben Sundsvall där han under sin andra säsong i klubben var med och halkade ur Hockeyallsvenskan.

Karriären gick sedan vidare i Västerås, där han blev back up till nuvarande CSKA Moskva-stjärnan Lars Johansson och bara fick spela sex matcher totalt under hela säsongen. Som 22-åring valde Lindvall då att ta klivet ner till Hockeyettan för spel i Tingsryd. Året i Tingsryd blev nyttigt för Lindvall, som fick spela mycket matcher och lyckades föra laget till kvalserien. Trots detta fick han inget nytt kontrakt av smålänningarna, samtidigt som det var ett väldigt svalt intresse för honom på marknaden.

VAR NÄRA ATT LÄGGA AV

Då kom han i kontakt med AIK:s dåvarande målvaktstränare Stefan Persson (i dag i Spartak Moskva) – en kontakt som skulle visa sig bli en vändning i karriären för Lindvall. Lindvall fick skriva ett kontrakt med AIK, men var uttalad tredjemålvakt och skulle spendera hela säsongen med Arlanda Wings i Hockeyettan. Under året i Arlanda jobbade Lindvall på flygplatsen för att få ekonomin att gå ihop, samtidigt som han under vissa dagar tränade tidiga morgnar med Persson i Pinbackshallen i Märsta för att sedan träna kvällstid med Wings.

När ettårskontraktet med AIK löpte ut våren 2015 var Lindvalls hockeyframtid oviss. Han och sambon hade precis fått en son och hur kul Lindvall än tyckte det var med hockey så var verkligheten nu en annan för honom. En familj skulle försörjas och hela ekvationen med jobb, hockey och familjelivet gick inte riktigt ihop. Lindvall har tidigare berättat för mig att han i det här skedet av karriären var nära att lägga plockhandsken på hyllan.

I valet och kvalet kring sin framtid erbjöds Lindvall en ettårig förlängning i AIK – ett kontrakt som skulle förändra Lindvalls liv och fortsatta hockeykarriär. Den säsongen (2015/16) fick den då 24-årige målvakten dela målvaktsjobbet i AIK med Robin Rahm och på daglig basis jobba med Stefan Persson, mannen som trodde på honom när ingen annan gjorde det.

Gustaf Lindvall i AIK:s färger.Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån



"DÅ HADE JAG BLIVIT UTSKRATTAD"

Säsongen i AIK blev succéartad.

Lindvall släppte bara in 2,12 mål per match och räddade 92,9 procent av de skott han fick mot sig. Hans framfart i huvudstaden hade inte gått moderklubben i Västerbotten förbi, och när det stod klart att Markus Svensson skulle lämna Skellefteå för spel i KHL dröjde det inte länge förrän telefonen ringde hos Lindvall.

– Jag trodde aldrig att det skulle hända. Det var klart att jag drömde om det, men det var inte så att jag sa det till någon, för då hade jag blivit utskrattad. Mamma flyttade från Skellefteå året innan jag kom tillbaka hit. Hon ringde mig och frågade: ”Tror du att du kommer hem till Skellefteå igen, eller kan jag flytta?” och jag sa: ”Nej, jag har svårt att se att jag kommer få chansen att få spela där igen, så flytta du, mamma”. Ett år senare så var jag där. Det går fort i hockey, som man brukar säga, berättade Lindvall för mig i en intervju jag gjorde med honom åt Folkbladet förra hösten.

Gustafs resa från uträknad till en av SHL:s allra hetaste – och bästa – målvakter är fascinerande. Liksom Tex Williamsson har han visat att vägen till toppen kan vara långt ifrån spikrak.

***

Gustaf Lindvall spelar sin livs hockey just nu.

Efter att ha släppt in fyra mål i premiären mot Oskarshamn har han bara släppt in elva mål på sju SHL-matcher, varav sex av dessa kom i storförlusten hemma mot Frölunda för två och en halv vecka sedan. De övriga sex matcherna har Lindvall vunnit och inte släppt in mer än ett mål per match. Med premiären borträknad så har Lindvall en räddningsprocent på 93,9 procent och ett målsnitt på 1,57 insläppta mål per match under hösten.

Inte illa pinkat för en målvakt som var ganska starkt ifrågasatt inför säsongen.

BORDE FÅ CHANSEN I TRE KRONOR

Om en dryg vecka kommer Johan Garpenlöv släppa sin första landslagstrupp som förbundskapten för Tre Kronor och jag skulle faktiskt bli förvånad om Lindvalls namn inte finns med som en av två målvakter i truppen. Så pass bra tycker jag att han varit under upptakten av säsongen.

Visst, det finns en hel del starka utmanare på hemmaplan i Luleås Joel Lassinantti samt Frölundaduon Johan Mattsson och Niklas Rubin som alla imponerat under hösten. Och ja, KHL-svenskarna fortsätter även de att imponera, där Magnus Hellberg och Lars Johansson som vanligt spelar grymt för SKA St. Petersburg respektive CSKA Moskva.

Men i mina ögon har Lindvall gjort sig förtjänt av en av platserna i truppen.

Hur häftigt hade det inte varit med ett målvaktsparet Lindvall och Johansson, samma målvaktspar som spelade i Hockeyallsvenskan med Västerås tillsammans säsongen 2012/13?

***

När vi väl är inne på målvakter i Skellefteå.

Jag pratade med Mantas Armalis i helgen kring hans skadesituation. Den litauiske landslagsmålvakten opererade i våras en underkroppsskada som stört honom i flera år och efter månader av rehabilitering är nu 27-åringen på väg mot en comeback.

Han berättade att han varit på is ett antal veckor och de senaste två veckorna i princip kört för fullt. Han ville inte säga något datum då han trodde att han skulle vara tillbaka, men målsättningen var efter landslagsuppehållet i november.

Armalis kommer förmodligen att matchas in sakta men säkert av Skellefteå, men det ska till att han spelar riktigt bra för att han ska ta tillbaka den där förstaspaden han roffade åt sig under fjolåret.

Det finns nämligen en landslagsmässig konkurrent i Gustaf Lindvall som passat på att visa upp sig från sin bästa sida i Armalis frånvaro.

Kampen om förstaspaden i Skellefteå blir intressant att följa under säsongen.

/@rasmuskagstrom