Det går inte att nog uttrycka beundran för lilla Grums och dess framfart i den västra serien.



Värmlänningarna ligger för närvarande fyra i serien och har i de tre senaste omgångarna radat upp:



Mariestad (hemma) 6-2

Borlänge (hemma) 2-1

Lindlöven (borta) 5-4 efter straffar



De har alltså i tre raka matcher piskat de lag som ligger före dem i tabellen.



Det kanske inte låter så märkvärdigt, men om man betänker att det är en liten förening utan några direkta resurser som inför säsongen tappade en hel del spetsspelare (som Lukas Söderlund och Johan Erkgärds) och har en ganska orutinerad coach i Erik Koskela i båset. Då blir det plötsligt en helt annan sak.



Det Grums gör just nu är väldigt häftigt och värt att uppmärksammas.



* * *



Vimmerby gjorde sig av med tränaren och hamnade under med 0-3 efter 5.30 i det kokande derbyt på bortaplan mot Tranås i helgen. Bara det hade kunnat demoralisera vilket gäng som helst fullständigt. Men att Vimmerby vände den matchen till en seger med 6-4 säger nog egentligen bara att den största krisen faktiskt är i Tranås.



För något, för att inte säga mycket, stämmer inte i vårens kvalseriegäng. Laget tappar matcher och det har regnat in mål bakåt på sista tiden. Då kvittar det att offensiven ändå är ganska potent. Det kuggar inte alls i som det gjorde ifjol trots att manskapet på det berömda papperet är riktigt vasst.



Att Tranås ligger utanför Allettan-plats just nu trots att samtliga lag ovanför strecket har spelat färre matcher vittnar om att det kan bli tufft. Tranås har ju en historia av att misslyckas med att knipa Allettan-plats från söderserien sedan tidigare.



* * *



Men det här med att Peter Nordström lämnar Vimmerby förtjänar naturligtvis att grottas lite mer i.



Som jag förstår saken tog den gamle spelarikonen saker i en lite oortodox ordning och var mer fokuserad på detaljer än grunder. Då är det förstås lätt hänt att det blir lite virrigt i ett Hockeyettan-lag. Och även om jag är helt övertygad om att Nordström är en rätt skön filur att ha i ett omklädningsrum och kring ett lag var det kanske rätt att göra om och göra rätt redan nu.



Om samarbetet dessutom gnisslade inom föreningen och resultaten lutade emot var det kanske inte så konstigt att det blev som det blev. Även om det så klart är ett misslyckande för alla parter.



Lagkaptenen Jakob Karlsson säger till Dagens Vimmerby att samarbetet mellan sportchefen och tränaren inte har funkat och någonstans är det ju faktiskt så att Morgan Persson nu får utstå ungefär samma typ av kritik som hans företrädare Daniel Stolt får göra i IK Oskarshamn.



Daniel Stolt har ju fått ta ganska mycket stryk som den rookie han är i SHL-sammanhang den här hösten och liknande kritik om bristande rutin, chansningar och misslyckade värvningar riktas också mot Morgan Persson.



Cirkeln sluts så att säga.



Men samtidigt är det så klart en oerhört svår uppgift att ersätta Stolt som under flera säsonger förfinat sitt sätt att bygga upp Vimmerby. Det handlar om learning by doing. Precis som i fallet där Stolt hoppat i Per Kenttäs gigantiska dojjor i Oskarshamn.



* * *

Ihärdiga rykten placerar nu naturligtvis Phil Horsky som ersättare till Nordström i Vimmerby. Det skulle passa gänget utmärkt med tanke på vilken succé Horsky gjorde i Småland ifjol.





* * *





Huddinge gick ut och mosade stackars Hanviken med 8-2 efter kritiken från fansen och den allmänt oroliga stämningen.



Ett styrkebesked?



Kanske.



Vi snackar trots allt om en överkörning av ett bottenlag som ännu inte lyckats vinna under ordinarie tid. Att Huddinge städar av dem på hemmaplan trots suspekta insatser så här långt är mest en formsak.



Det är hur man nu följer upp det här som visar vad laget verkligen går för.



Vallentuna borta på onsdag. Det blir ett kraftprov.



* * *



Ikväll vankas det derby i Skaraborg.



Och är det inte dags att få fart på en av de hetaste rivaliteterna i Hockeyettan på riktigt igen? För handen på hjärtat, de senaste åren har det varit lite väl ensidigt då Mariestad bortsett från i någon enstaka match gjort processen kort med Skövde. Det har varit alldeles för ojämnt.



Derbyrivaliteten är som vackrast när lagen är jämnbra och verkligen tvingas till sitt yttersta för att bärga de där derbypoängen. Det är med andra ord hög tid för de röda att spotta upp sig om de ska ha nåt att hämta mot Andreas Appelgrens dream team.



Det lär bli känslor, men blir det spännande?



* * *



Vad tyckte ni förresten om det där nya ”Studio ATG Hockeyettan” som ligans nya storsponsor langade ut i slutet av förra veckan?