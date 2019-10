Svenske succéjunioren skickas ner till AHL

Rasmus Sandin stod för en väldigt stark försäsong med Toronto Maple Leafs och tog lite oväntat en plats i NHL-laget. Han hyllades flera gånger av coachen Mike Babcock och såg ut att ha spelat till sig en plats i världens bästa liga.

Nu meddelar dock Toronto Maple Leafs att Sandin skickas ner till AHL efter att ha fått spela i sex NHL-matcher. Upp kommer istället den 27-årige backen Kevin Gravel.

På sina sex första matcher uppe i NHL stod den 19-årige svensken för två assistpoäng. Han snittade lite drygt tolv minuters istid per match.

– Att först komma ut till spelarintroduktionen var rätt häftigt. Sen hade jag ett ögonblick där jag faktiskt undrade om jag var vaken eller om det var en dröm, sade Sandin till Toronto Sun efter sin NHL-debut.

Nu kommer dock Sandin att få spela nere i farmarligan igen. Förra året stod han för 28 poäng på 44 matcher i AHL-laget Toronto Marlies och var även en av Sveriges bästa spelare under JVM.

The Maple Leafs have recalled defenceman Kevin Gravel from the @TorontoMarlies (AHL).



Defenceman Rasmus Sandin has been loaned to the Marlies.



Details >> https://t.co/glCcwGTUx3 pic.twitter.com/QOEiBfi57R