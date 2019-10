Svenskmålvakten saknas – av familjeskäl

Jacob Markström har fått en riktigt fin start på den nya säsongen. Nu meddelar dock Vancouver Canucks att svensken får ledigt från klubben och förväntas saknas till helgen.

Han har vaktat kassen i alla Vancouvers matcher den här säsongen. Nu kommer dock Canucks att tvingas klara sig utan sin förstemålvakt Jacob Markström.

Klubben meddelade under måndagen att 29-åringen från Gävle kommer att saknas i några av veckans matcher på grund av familjeskäl.

– Jacob Markström har fått ledigt för att ta hand om ett familjeärende och väntas vara tillbaka med Canucks under helgens bortamatch. Av respekt kommer vi inte att lämna några ytterligare kommentarer, säger klubbens GM Jim Benning.

Vancouver Canucks har två matcher under veckan som Markström förväntas missa. Natten till onsdag spelar Canucks mot Detroit Red Wings och natten till fredag ställs de mot de regerande mästarna St. Louis Blues och kommer då att få spela utan svensken.

Han förväntas vara tillbaka till helgen och under tiden har klubben valt att flytta upp Zane McIntyre från AHL.

Det är oklart exakt vad det är som gör att Markström kommer att missa matcherna.

