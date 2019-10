Tunga beskedet: NHL-svensken har brutit benet

Niklas Hjalmarsson har vunnit tre Stanley Cups och är en av Arizona Coyotes viktigaste back. Nu står det dock klart att ökenlaget kommer att tvingas klara sig utan sin svenske backklippa.

32-åringen har brutit benet och kommer att vara borta från spel i minst tre månader.

Det var i matchen mot Colorado Avalanche som Hjalmarsson gjorde det han har gjort flera hundratals gånger under sin karriär, han gick ner för att blockera ett skott. Erik Johnsons slagskott träffade dock illa på svensken som grinade illa och direkt åkte till båset och klev ut till omklädningsrummet.

Han återvände inte till matchen och efter att ha undersökt skadan rapporterar The Athletics Arizona-reporter Craig Morgan att Hjalmarsson har brutit vadbenet. Skadan kommer att hålla svensken borta från spel i cirka tre månader.

Ett tungt besked för Arizona Coyotes som siktar på att nå slutspel för första gången sedan 2012. Förra året påverkades även laget kraftigt av att flera tongivande spelare saknades på grund av skada.

Hjalmarsson är inne på sin 13:e säsong i NHL och sköt sitt första mål på 94 matcher innan han blev skadad.

