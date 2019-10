Veckans SHL-lag #4

Två omgångar av SHL spelades under veckan. Här följer en genomgång av de hetaste händelserna och redaktionen har även plockat ut veckans bästa lag.

Målvakt:

Gustaf Lindvall, Skellefteå

Wow, vilken vecka för Gustaf Lindvall! Först ställdes han mot det finländska topplaget Kärpät i CHL. Där stoppade han Jesse Puljujärvi & Co, räddade alla 29 skott och höll nollan. Lindvall följde upp det med två toppmatcher i SHL där han inledde med att hålla nollan mot Malmö då han räddade 27 skott. Under lördagen blev 28-åringen en vinnare igen då han bara släppte en puck förbi sig mot Brynäs. Totalt räddade Lindvall 82 av 83 skott under veckan (med CHL inräknat) och var en stor orsak till att Skellefteå kunde vinna båda sina matcher den här veckan.

Backar:

Sebastian Erixon, Färjestad

Förra säsongen gjorde Erixon sex poäng på 25 matcher, han missade stora delar av säsongen på grund av skada. Nu har FBK-backen redan gjort sju poäng på sina nio första matcher. Inför den här veckan var 30-åringen från Sundsvall fortfarande mållös. Då smällde han till med två mål och passade fram till ytterligare ett i matchen mot Leksand, därefter följde han upp det genom att noteras för en assist mot HV71. Fyra poäng under veckan var bäst av alla spelare och Erixon ser just nu ut att ha hittat tillbaka till formen han hade när han var en landslagsback under 2014/15.

Jacob Moverare, Frölunda

Den Kings-draftade talangen är inte känd som en offensiv back. Den storväxte försvararen hade bara stått för en assist på sina åtta första matcher den här säsongen. Nu klev han dock fram när Frölunda behövde honom i matchen mot Luleå. Vid ställningen 1-1 tog Moverare tag i det hela och först sköt in 2-1, som senare skulle bli det matchavgörande målet, innan han passade fram till Frölundas två sista mål i matchen för tre poäng (1+2). 21-åringen har utvecklats mer och mer efter sitt genombrott i slutspelet förra året. Den här veckan bidrog han offensivt samtidigt som han fortsatte sitt stabila spel i defensiven.

Jacob Moverare är inte känd för sin offensiv men i veckan levererade han åt båda hållen för Frölunda.Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån



Forwards:

Marcus Nilsson, Färjestad

SHL:s bästa spelare just nu? Det är lätt att argumentera för saken just nu. Den här platsen hade egentligen kunnat gå till alla tre forwards i FBK:s succékedja som även innefattar Gustav Rydahl och Michael Lindqvist. När trion kommer in i offensiv zon blir det farligt varje gång och linan leder just nu ligan bästa offensiv. "Lilliz" Nilsson var dock snäppet värre än sina kedjekamrater den här veckan då han stod för fyra poäng (1+3) medan de andra gjorde tre poäng (Gustav Rydahl hade registrerats för fyra poäng först men blev fråntagen sin assist mot HV71 i lördags).

Mathias Bromé, Örebro

En av veckans mest omtalade spelare i ett av ligans hetaste lag. Mot Växjö var Bromé överallt och avgjorde matchen nästan på egen hand. Han sköt ett mål och assisterade till tre andra mål när Örebro vann med 4-1. Han var även inblandad i en uppmärksammad situation med busen Brendan Shinnimin, men den återkommer vi till. Bromé visar att han är en spelare av klass som även drar till sig rubriker. Den tidigare Morastjärnan visade stor osjälviskhet när han kom fri med en tom kasse men passade fram till lagkompisen Sakari Salminen istället för att lägga in pucken för sitt andra mål i matchen.

Daniel Zaar, Rögle

Rögle är SHL:s starkaste lag just nu och har vunnit nio av de tio första matcherna. En stor anledning till det är stjärnan Daniel Zaar. Hittills har 25-åringen missat tre matcher men när han väl har varit en del av Rögles lag har han varit outstanding. Den här veckan var inget undantag. Han, tillsammans med Kodie Curran, ledde serieledarna till segrar mot Djurgården och Växjö. Mot Djurgården satte Zaar det avgörande målet i förlängningen och därefter sköt han ett mål och passade fram till det matchvinnande målet mot Växjö. Skåningen har nu gjort sju poäng (3+4) på sina sju matcher den här säsongen.

Daniel Zaar är en av de bästa spelarna i det just nu bästa laget.Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån







... vändning: Färjestad spelade riktigt bra borta mot HV71 och var det spelförande laget under stora delar av matchen. Jönköpingslaget ledde dock med 3-1 efter två spelade perioder då FBK inte hade haft effektiviteten, samtidigt som Jonas Gunnarsson stod på huvudet och räddade kvar HV. I den tredje perioden kom Färjestad dock ut riktigt starkt och hämtade in till 3-3 efter försvarsmissar från HV71 samt en del läckerheter från SHL:s hetaste kedja Nilsson-Rydahl-Lindqvist. Med 43 sekunder kvar satte Gustav Rydahl sitt tredje mål i matchen för att fullborda hattricket och säkrade då segern för bortalaget.

... jubel: I matchen mellan Örebro och Växjö hettade det till i den tredje perioden. I en kamp framför målet delade Brendan Shinnimin ut en spearing på Mathias Bromé. Själva utvisningen blev väldigt debatterad och ledde till en diskussion mellan Växjö-tränaren Sam Hallam och C More-experten Petter Rönnqvist. Shinnimin fick en 2+2+10-utvisning för förseelsen och Bromé jublade som att det hade blivit mål när kanadensaren åkte mot utvisningsbåset. Svårt att säga vem som var värst, känslan är att de var lika goda kålsupare båda två. Fel av Shinnimin att peta Bromé i skrevet med sin klubba men det var även osmakligt av Bromé att fira så mycket. Han fick dock fira senare när Örebro gjorde mål i det efterföljande powerplayet.

... värvning: Alexander Bergström var ett hett byte på marknaden. Han ville stanna i Ryssland men hittade inget som kändes rätt. Flera lag i SHL var ute efter att värva 33-åringen, bland annat Färjestad och Leksand. Till slut valde stjärnforwarden att flytta till Jönköping för spel i HV71.

– När det blev så bra som det blev här med HV så känns det såklart helt underbart att kunna planera på sitt eget liv på lite längre sikt. Det blir liksom en annan trygghet. Det känns som att det här kommer bli riktigt, riktigt bra och jag är väldigt inspirerad just nu, sade Bergström till hockeysverige.se tidigare i veckan.



Känslan är att Bergström kan passa in väldigt bra i HV då laget är i stort behov av offensiv spets. Om han kan komma upp till samma nivå som han hade i Karlskrona innan han lämnade för spel i Ryssland kan det här vara en av säsongens värvningar.

Kan Alexander Bergström leda HV:s offensiv?Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån



... ärligaste: Oskarshamns Nichlas Hardt fick matchstraff i matchen mot Frölunda efter en tackling på Jacob Moverare. Efter det friades Hardt av disciplinnämnden och slapp avstängning. Flera spelare hade säkerligen blivit irriterade men Moverare sade efteråt att han var lättad över att det inte blev någon avstängning för Hardt. Stort gjort!

– Jag hoppades att han inte skulle bli anmäld, jag tycker inte han förtjänade det efter en sådan tackling. Jag ställde mig i en dålig position, försökte ta pucken, var kanske inte riktigt beredd på att han skulle gå på kropp. En olyckshändelse, sade 21-åringen till GT om händelsen.



... krislag: Brynäs har väldigt svårt att göra mål samt släpper in en hel del bakåt. De har fyra raka förluster med en målskillnad på 3-18 i dessa matcher. De ligger just nu näst sist trots att laget satsade stort under sommaren. Känslan är att något behöver hända här. Sist ligger dock Växjö. Laget har känts vara på gång men har fallit tillbaka i förlorande banor direkt igen. Laget har åtta nollpoängare på tio spelade matcher. Kan nye backen Ilari Melart ge stabilitet till truppen?

... återkomst: Det var väldigt glädjande bilder att se Oskar Nilsson tillbaka i Be-Ge Center efter den otäcka smällen som han åkte på för drygt två veckor sedan. Han satt på läktaren i torsdagens match mot Frölunda.

Fint att se @iko_officiell:s Oskar Nilsson tillbaka i arenan efter den otäcka smällen mot Växjö! 🙏 #twittpuck #SHL pic.twitter.com/6e0SYjVqnh — C More Sport (@cmoresport) October 10, 2019

... minnesförlust: När Färjestad satte 4-3 mot HV71 med 43 sekunder kvar tog Jönköpingslaget timeout direkt. När HV fick en offensiv tekning med fem sekunder kvar att spela tecknade HV-tränarna för timeout och verkade oförstående till varför de inte fick det. De hade helt enkelt glömt att de hade tagit en timeout mindre än en minut tidigare.

... soloprestation: Om man ska göra sitt första SHL-mål för säsongen kan man lika gärna göra det snyggt. Det måste ha varit så Joel Lundqvist tänkte i matchen mot Oskarshamn. Han åkte rakt igenom IKO-försvaret och lade in pucken mellan benen på Fredrik Pettersson Wentzel.