Fått inleda säsongen på läktaren – i natt gör HV-talangen NHL-debut

David Gustafsson imponerade stort under Winnipeg Jets träningsläger och belönades med en plats i NHL-truppen under säsongsstarten. Den 19-årige centern har dock inte fått någon speltid under Winnipegs sju inledande matcher, utan blivit förpassad till läktarplats i varje match än så länge.

I natt blir det ändring på det.

The Athletics Ken Wiebe rapporterar via sitt Twitter-konto att David Gustafsson i natt kommer att få göra sin första NHL-match när Jets tar emot Arizona Coyotes.

#NHLJets C David Gustafsson confirms he is in tonight and will make his #NHL debut vs #Coyotes Heinola and Little did indeed stay on for extra work with Laurent Brossoit