Sonen går i legendariska pappans fotspår: "Alltid varit leksing"

ARLANDA (HOCKEYSVERIGE.SE)



Leksand har haft det tufft med att ha haft tre av lagets mest erfarna backar borta en del i inledningen av säsongen, Jonas Ahnelöv, Daniel Gunnarsson och Mattias Karlsson. Lägg där till att även OS-backen, Johan Fransson, missat tre matcher på grund av en skada. Det här har inneburit att klubbens sportchef, Thomas Johansson, valt att sondera terrängen lite extra och plockat in en back ytterligare i truppen.

Valet föll på 28-åriga Philip Samuelsson som delvis växt upp i Sunnanäng i Leksands utkanter, men också i USA där hans pappa Ulf Samuelsson spelat över 1000-NHL matcher, men även tillbringat en tid som spelare i just Leksand.

– Det stämmer att jag alltid varit leksing, säger Philip Samuelsson med ett leende då han nyss anlänt till Sverige och Arlanda från hemmet i Boston där han bor tillsammans med sin flickvän och hund.

– Mina första minnen är från just hockeyrinkar där pappa spelade. Vi var bland annat och tittade då han spelade i Rangers. När sedan bröderna (Henrik och Adam) kom blev det mycket innebandy hemma men även matcher utomhus. Det här har styrt mitt liv redan från början och något jag fortfarande får mycket glädje av.

Philip Samuelsson.Foto: Ronnie Rönnkvist



INGEN PRESS FRÅN FÖRÄLDRARNA

Det fanns inte heller några andra tankar än att just bli hockeyspelare hos Philip Samuelsson under uppväxten.

– Det fanns inga andra tankar från mig i alla fall. Det var heller inte så från mamma (Jeanette) eller pappas sida att jag skulle inrikta mig åt något speciellt håll. Dom tyckte att vi skulle göra det vi tyckte var kul, men jag blev kär i spelet ganska tidigt.

– Det går inte heller att fortsätta spela om man inte tycker det i roligt och det har varit jättekul att fått kunna spela så här länge.

Nu har det inte bara varit hockey som gällt i familjen Samuelsson. På vissa håll där är även hästintresset stort. Även där finns en Leksandskoppling då gamla storbacken Roland Bonds dotter, Maria, faktiskt varit hästskötare åt familjen i USA.

– Mamma tävlade då vi var yngre så på somrarna red vi hästar, men det blev svårare och svårare ju äldre vi blev. Vi höll faktiskt på mycket med det också då vi var yngre.

Kan du själv rida idag?

– Jag vet inte om jag skulle kunna nu, men jag kunde förr i tiden. Om mamma följde med och gav mig några lektioner kanske jag skulle komma på hur man gjorde igen, säger Samuelsson med ett leende.

– Maria, men även några till var över och hjälpte till då vi var småbarn och jag har jättemånga fina minnen med dom.

"VÄLDIGT STOLT ÖVER VAD HAN GJORT"

Under hela Philip Samuelssons karriär har det, helt oundvikligt, varit en hel del snack om hans pappa Ulf. Ibland har det blivit att han fått prata mer om honom än sig själv.

– Jo, så har det blivit, men det är ju av en bra anledning. Pappa har ändå vunnit två Stanley Cup, spelat 1000 NHL-matcher och haft en framgångsrik karriär.

– Det är ingenting jag blir avundsjuk över eller något sådant. Jag är väldigt stolt över vad han gjort samtidigt som jag haft honom som en bra förebild och fått se vad som krävs för att ligga på topp så pass länge. Det har varit jättebra för mig.

28-åringen har inte heller känt några extra förväntningar på sig bara för att det står Samuelsson på tröjan.

– Nej, för mig har det varit jättebra eftersom han är en som kan hjälpa mig eftersom han vet väldigt mycket om sporten. Han är en jag kan prata med om allting och för mig har det inte varit någon press, säger Philip Samuelsson som också tycker att han ser likheter mellan hans och pappa Ulfs spel.

– Ja, lite grann tycker jag faktiskt. Han var lite extrem och spelade väldigt fysiskt och hårt, men båda två är defensiva backar. Sedan är vi båda skickliga med pucken och i passningsspelet.

– När jag tittade tillbaka på min pappas spel då såg jag ”oj, vi är ganska lika vi två”. Det är den sista lilla biten som han hade som jag inte har kunnat utvecklat. Samtidigt var det en annan hockey då pappa spelade.

Vad har fattats för att du ska ha etablerat dig i NHL?

– Man måste ha lite tur och ofta behövs det skador på någon. Tyvärr är det så det funkar för att ta sig in. Sedan måste man prestera bra. Nu fick jag bara spela fyra fem matcher så det var svårt att göra ett kanonintryck utifrån det.

– Tittar jag bara på mitt spel så fattades då lite i skridskoåkningen om jag ser till ren snabbhet. Man måste vara väldigt kvick för att hänga med i NHL med tanke på alla bra spelare som spelar där. Det här har jag slipat på i stort sett under hela min karriär.

"Tuffe Uffe" spelade över 1 000 matcher i NHL.Foto: Peter Krüger/Bildbyrån



INTE GETT UPP NHL-DRÖMMEN

Ulf Samuelsson tränade Modo två säsonger. I klubbens lag fanns även barnen Henrik och Veronica, men det var aldrig aktuellt då för äldsta brodern att spela i Sverige.

– När dom var i Modo gjorde jag min första och andra säsong i Penguins farmarlag. Då tänkte jag inte på Sverige eftersom jag var inriktad på att få spela i NHL. Jag satsade allt på att få vara kvar i truppen där.

– Det är mer senaste åren då jag spelat mycket i AHL som jag tänkt att det kanske skulle varit kul att testa på något annat. Sedan dök det här upp och för mig är det en solklar lösning för att både utvecklas vidare som spelare samtidigt som jag inte gett upp att komma till NHL. Det är vad jag fortfarande vill och jag tror också att jag kan spela på den nivån.

Leksandsbacken har spelat 13 NHL-matcher. Debuten gjorde han redan 2013/14 för Pittsburgh.

– Det var speciellt eftersom min mamma och pappa var där på matchen. Det var många skador i Pittsburgh så det var sju grabbar från AHL som också var där och spelade. Då blev det mycket lättare eftersom det annars är många stjärnor i det laget med (Sidney) Crosby, (Evgeni) Malkin, (Kris) Letang och så vidare. Det är svårt att vara med dom när man är ung och inte har så mycket erfarenhet.

– Det var en häftig upplevelse och något jag aldrig kommer att glömma. Att få spela i NHL var något jag drömt och kämpat om så länge. Nu har jag spelat i NHL och det är något jag är väldigt stolt över.

Philip Samuelsson var i Leksand och tränade för ett par veckor sedan. Efter det åkte han hem till Boston och det mesta talade för att han skulle spela någon annanstans än i Dalarna, men igår meddelade klubben att man tecknat kontrakt med honom säsongen ut. Leksand är också ett ställe där han känner sig hemma.

– Vi var där nästan varje sommar. Det har blivit ett speciellt ställe för mig eftersom vi flyttat runt så mycket. Då blev det att vi alltid kom hem till Leksand.

– Jag har några kompisar som bor kvar där och vänner som är nära familjen så det ska bli kul att få spendera mer tid med människor som jag kanske inte sett så mycket senaste åren.

KÄNNER NÅGRA SEDAN INNAN

I laget finns också ett par spelare som han är bekant med sedan tidigare.

– Jag har spelat lite med Sebastian Wännström. Sedan känner jag Martin Karlsson. Dessutom var (Jonas) Ahnelöv och (Mattias) Ritola i Modo då pappa var där.

– Det är dom fyra som jag känner innan, men jag har träffat alla i laget och det är kanontrevliga killar allihop. Det ska inte vara några större problem att komma in i det här gänget och bidra.

Hur ofta är du till Fagersta där pappa kommer ifrån?

– Så fort jag är i Sverige åker jag dit. Vi var där för någon vecka sedan och hälsade på min farmor som bor där, men även mina kusiner. Det är sig likt och det är kul att åka dit för att se vad som händer där. Annars har det alltid varit Leksand vi åkt till under somrarna.

Har du speciella känslor för Fagersta också?

– Ja, men inte lika mycket som Leksand. Vi var dit och bodde över hos farmor, var till simhallen och hoppade från hopptorn och sådana grejer. Jag har många fina minnen därifrån eftersom vi spenderat mycket tid där också.

INLEDDE SÄSONGEN I TJECKIEN

Den här säsongsinledningen blev annars inte riktigt vad Philip Samuelsson hade förväntat sig. Han inledde den i tjeckiska Hradec Kralove, men där blev det bara tre matcher innan parterna gick skilda vägar.

– Det var en konstig saga det där (skratt). Jag tyckte att det verkade vara en bra lösning, men det blev helt enkelt inte så. Jag spelade några matcher i Champions League och några i grundserien. Sedan blev det helt plötsligt strul…

På vilket sätt?

– Jag vet fortfarande inte exakt vad det var, men det var något i kontrakten som dom inte var nöjda med men också som vi inte var nöjda med. Då bröt vi och kom överens om att jag skulle gå därifrån. Det var lite taskigt för jag trivdes helt okej där, en okej fin stad och hockeyn verkade bra.

– När det sedan stod klart att jag skulle komma till Leksand känner jag att jag tog rätt beslut.

Tog du kontakt med Leksand eller hur gick allt till?

– Tanken var att jag skulle åka till Leksand och bara köra barmarksträning i väntan på ett nytt kontrakt. Sedan förstod jag på min agent att han skulle ringa Thomas (Johansson) och fråga om jag kunde vara med där och åka skridskor. Det fick jag och det fungerade jättebra.

– Jag var tre, fyra dagar med Leksand på isen. Sedan åkte vi hem till USA. Då ringde dom och vi kom överens om ett kontrakt. Det har varit en hel del farande så nu är det skönt att allt är på plats.

– Nu ska jag fokusera på att prestera på isen och det är något jag ser fram emot att få göra.

Blev du överraskad när samtalet från Thomas Johansson kom eftersom du trots allt hade åkt hem?

– Det var lite speciellt att åka hit och sedan dit, men att resa är något jag är van vid. Nu är det lite sent in i säsongen och jag tycker det är skönt att få komma igång och jag är väldigt lycklig, säger Philip Samuelsson samtidigt som han spricker upp i ett stort leende.

Philip Samuelsson i Hradec Kraloves tröja.Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån



"VILL VARA EN TVÅVÄGSBACK ÖVER HELA ISEN"

Så här långt har Philip Samuelsson mest sett glimtar av Leksands matcher och inte hunnit få något helhetsintryck av prestationen.

– Jag har följt med via ”highlights”. Det intryck jag kan ge från träningarna jag varit med på är att det finns mycket talang där och vi har bra tränare. Jag tror att det här är en svacka som man kan rätta till.

– Det är en lång säsong trots allt och Leksand har tagit sig upp från Hockeyallsvenskan. Då är det inte oväntat att det kan gå tungt ibland, men mina förhoppningar är att jag ska komma in och hjälpa laget att vinna matcher. Det är vad jag fokuserar på just nu.

Vad vill du tillföra laget?

– Jag vill hjälpa med det jag kan och det är i första hand att vara bra och stabil defensiv. Sedan har vi många unga backar som jag kanske kan hjälpa lite. Bra defensiv, bra passningsspel och kunna ge pucken till forwards i bra lägen där dom kan göra mål.

– Samtidigt vill jag vara inblandad så det inte bara blir att jag står och hänger där back. Jag vill vara en tvåvägsback över hela isen. Det är vad jag kan bidra med.

En av Philip Samuelssons styrkor är ett bra förstapass, något som han själv håller med om.

– Det är något jag tränat på ganska mycket under åren i AHL. Det går snabbt där. Dom forecheckar hårt så man måste ha lite kyla under press.

– Det här har jag utvecklat mycket under åren från olika coacher, men framförallt från Peter Andersson som nu coachar i Schweiz. Han har varit väldigt positiv för mig och hjälpte min utveckling enormt mycket.

Nya Leksandsbacken räds inte att hålla rent framför egna kassen likt sin far gjorde en gång i tiden.

– Där ska det vara rent och fint. Där tycker jag att man måste få vara lite hårdare och sådana kamper man måste vinna. Behöver man använda fula knep så tycker jag att man får göra det, säger 28-åringen med ett leende.

Om det blir match för honom redan på torsdag är inte klart ännu, men själv känner han sig redo.

– Om det var upp till mig så skulle jag nog vara med, men det är inte mitt beslut. Jag har hållit mig i form och känner mig redo för att kliva in och spela. Om det är aktuellt eller inte får ledarna bestämma, men jag ser fram emot att hoppa med så snabbt som möjligt, avslutar Philip Samuelsson innan vi låter honom testa Leksandsmatchtröja för första gången. En tröja som han gillar designen på då det gula inslaget kommit tillbaka på ärmar och ok. Precis som då pappa Ulf hade sin storhetstid i Leksand.