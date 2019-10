Spelade i England ifjol – nu skriver veteranen NHL-kontrakt

Snacka om karriärslyft.

Förra säsongen spelade Chris Stewart amatörhockey hemma i Kanada innan han vid jul skrev på för engelska ligaklubben Nottingham Panthers. Den här säsongen kommer 31-åringen spela NHL-hockey med Philadelphia Flyers.

Detta stod klart då han under tisdagen skrev på ett ettårigt kontrakt med Flyers. Stewart skrev i höstas på ett provspelskontrakt med klubben, och ska nu ha imponerat så pass mycket att han belönas med ett kontrakt.

Enligt TSN:s Frank Seravalli handlar det om ett tvåvägskontrakt med en lönetaksträff på runt 750 000 dollar på NHL-nivå.

Correction - it's a one-way deal worth $750k, with $50k signing bonus. Believe the cap hit comes out to ~$754k, but @CapFriendly will know best.

Stewart draftades som 18:e spelare totalt i NHL-draften 2008 av Colorado Avalanche. 31-åringen har spelat 652 NHL-matcher i karriären och representerat Colorado, St. Louis, Buffalo, Anaheim och Calgary.

The journey is the destination!! Thanks to all my family and friends that held me down during this whole process I’m truly blessed. Let’s get it #FlyOrDie