Svenskt drömbesked inför JVM: "Hade räknat bort honom"

– Jag blev förvånad, säger förbundskapten Tomas Montén till hockeysverige.se.

Philip Broberg blev kvar i SHL. Victor Söderström läpptes till Brynäs av Arizona. Tobias Björnfot sitter vid sidan om i Los Angeles. Och igår kom beskedet att Rasmus Sandin skickas ned till AHL. Med backar som Nils Lundkvist och Adam Boqvist att tillgå utöver dessa herrar kan vi konstatera att Sverige kan få en backsida som lär skrämma slag på motståndarna.

Rasmus Sandin har varit ett stort utropstecken i NHL under säsongen men väntas nu bli kvar i AHL resten av densamma, så länge laget inte drabbas av ett gäng skador. Det skriver Sportsnets Chris Johnston och hänvisar till ett uttalande av Mike Babcock.

– Han kan inte peta de vi spelar med i powerplay och han kan inte peta någon av dem vi spelar i boxplay, sade coachen bland annat.

Barring a string of injuries, it doesn't sound like the #leafs plan to bring Rasmus Sandin back up to the NHL this season. Says Mike Babcock: "He can’t get on the power play in front of the guys we’ve got, he can’t get on the penalty kill in front of the guys we’ve got."