Beskedet kring Forsberg: "En underkroppsskada"

Forsberg tvingades lämna isen efter en smäll i slutet av matchen mot Vegas Golden Knights i tisdags. Det spekulerades i om och i så fall vilken typ av skada svensken råkat ut för, men efter matchen sa coach Peter Laviolette inte mer än att Forsberg skulle undersökas närmare.

När Predators hade frivillig träning under onsdagen fanns Forsberg inte på isen och Laviolette sa att hans medverkan mot Coyotes "troligtvis avgörs kort innan matchstart på grund av en underkroppsskada.

Filip Forsberg har gjort fem mål på de sex inledande matcherna den här säsongen – han har dessutom gjort poäng i samtliga matcher så här långt.

Coach Laviolette says Filip Forsberg is "probably a game-time decision" for tomorrow night with a lower-body injury. #Preds