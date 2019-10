Coachen behandlad för mindre tillväxt av hudcancer

John Tortorella har behandlats för en mindre spridning av hudcancer i pannan. Det berättade Columbus Blue Jackets tränare för flera medier under onsdagen.

Efter Blue Jackets onsdagsträning träffade Tortorella media där han förklarade varför han saknades på tisdagens träning. Anledningen var att han gjort ett ingrepp för att ta bort en spridning av hudcancer i pannan.

Tortorella kallade själv ingreppet för "relativt litet" och förväntas inte missa några matcher på Blue Jackets bänk. Columbus, med svenskarna Jakob Lilja, Emil Bemström, Gustav Nyquist och Alexander Wennberg, har inlett NHL-säsongen med två segrar och tre förluster.

