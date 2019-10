Efter svaga starten — nu agerar NHL-klubben

Säsongen har knappast varit en solskenshistoria för New Jersey Devils. Efter sex matcher har laget noll segrar och bara två inspelade poäng. I dag meddelade klubben att huvudtränare John Hynes kommer få hjälp för att få ordning på lagets form. Tom Fitzgerald tar klivet ner från sin assisterade general manager-roll och blir istället verksam i båset.

Fitzgerald har lång erfarenhet som general manager och assisterade general manager i både Devils, klubbens farmalag Binghamton och Pittsburgh Penguins. Fitzgerald var på is under lagets träning under onsdagen och har därmed satt igång sitt jobb i nya rollen.

STORSATSADE I SOMRAS

Devils är ett av lagen som satsat allra mest under sommaren. Med värvningar som P.K. Subban från Nashville, Nikita Gusev från vegas Golden Knights, Wayne Simmonds från free agent-marknaden samt draftettan Jack Hughes skulle klubben lyfta och slåss om slutspelsplatser. Säsongsinledningen har resulterat i raka motsatsen, men kanske kan det här draget kan få igång saker och ting i New Jersey.

Devils möter i morgon New York Rangers på hemmais. I den matchen kan de få klara sig utan Nico Hischier som inte tränade under onsdagen på grund av en överkropps-skada. Skadade backen Andy Greene var däremot tillbaka på is. Deras medverkan i morgon är ännu inte bestämd.