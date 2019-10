Tidigare Calder Trophy-vinnaren avliden – blev 73 år gammal

NHL meddelade under tisdagskvällen att den tidigare Montreal-, Minnesota-, Detroit- och Los Angeles-forwarden Danny Grant avlidit 73 år gammal.

Grant somnade in på ett sjukhus under måndagen efter att ha kämpat en tid mot cancer.

Danny Grant spelade tolv säsonger i NHL och tilldelades 1969 Calder Trophy, priset som delas ut till ligans främste rookie, då han under sin rookiesäsong i NHL stod för 65 poäng (34+31) på 76 matcher i grundserien.

Förutom Calder Trophy vann Grant en Stanley Cup-ring med Montreal säsongen 1967/68.

Mellan 1975 och 1977 var Grant lagkapten för Detroit Red Wings och säsongen 1974/75 sköt han 50 mål för Detroit.

NHL-målvakten Jake Allen, som liksom Grant är född i Fredericton, New Brunswick, sände igår sina kondoleanser till Grants familj.

My condolences go out to the Grant family with the recent passing of Danny Grant. A local hero and resident in the NB community. The last time I saw Danny was fishing on the Miramichi, which he loved. Thoughts and Prayers.