Tidigare SHL-backen klar för spel i Hockeyettan

Den gångna säsongen delade Nichlas Torp säsongen med SHL-spel i Malmö och spel i tyska Düsseldorf. Efter att kontraktet med den tyska klubben löpte ut i våras har Torp varit på jakt efter en ny klubb, dock utan någon lycka.

Under sommaren och hösten har 30-åringen varit med och tränat med Hockeyettan-klubben HC Dalen. Nu står det klart att Torp även kommer att börja spela matcher med klubben.

"Nichlas huvudfokus är att hitta en klubb utomlands och han har således inte skrivit något kontrakt med Dalen. Nichlas har varit med och tränat både på is och under försäsongen och det är kul att han nu även kommer vara med och spela matcher med oss i hockeyettan”, skriver Dalen i ett pressmeddelande enligt Jönköpings-Posten.

"VARIT EN DEL AV LAGET I TVÅ MÅNADER"

Torp var med och vann SM-guld med HV71 2010 och har förutom HV71 även spelat SHL-hockey med Timrå, Modo, Leksand och Malmö.

– Nichlas kommer att komma in med bra energi och han kommer att bidra med en stabilitet i defensiven. Han har i stort sett varit med oss sedan vi gick på is och har varit en del av laget i två månader. Det är bara positivt att han kommer att spela matcher för oss också, en bra lösning för båda parter. Hur länge han kommer att vara med oss får vi se, han säker kontrakt utomlands, säger Dalentränaren Per Gustafsson.

Tanken är att Torp gör sin Dalen-debut redan i kväll, då Jönköpingslaget ställs mot Hanhals på bortais.