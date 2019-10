Tunga beskedet: Svensken kan missa en månad

Joakim Nygård är skadad. Edmonton Oilers svenske forward kan missa den närmsta månaden.

Nygård kom till Edmonton från Färjestad till den här säsongen och har fått en hel del chanser i Oilers toppkedjor. Hans hittills enda mål kom i hemmasegern mot Los Angeles Kings den 5 oktober.

Sedan tidigare saknar Oilers också Adam Larsson på grund av skada.

#Oilers forward Joakim Nygard will be out of action for two to four weeks with a rib injury.



We wish Joakim a speedy recovery! pic.twitter.com/qOICvGNMjt