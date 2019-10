TV: "Youtube-kändisen" slog till med konstmål

–1-målet mot Dallas.

Som ung var Sonny Milano ett av världens största löften i sin åldersklass och draftades redan som 16:e spelare totalt i 2014 års draft av Columbus Blue Jackets.

Som tonåring spenderade han även en hel del tid på Youtube, där han laddade upp klipp på sig själv där han utförde en del hockeytekniska tricks och som i hockeykretsar blev relativt kända.

"BARA ATT LYFTA PÅ HATTEN"

I natt fick han nytta av den fina teknik han arbetat sig till under tonåren. I den tredje perioden i matchen mot Dallas bröt sig Milano in fri framför Ben Bishop i Dallas-målet, drog pucken mellan sina egna ben innan han sprätte in trissan i Bishops klubbhandskkryss.

Efter matchen var Bishop imponerad av Milanos finurlighet.

– Han är en riktigt skicklig spelare. Han gjorde ett bra jobb att få den precis innanför stolpen, precis ovanför min klubbhandske. Det är aldrig kul att vara på fel sida av en sån här situation, men ibland måste man bara lyfta på hatten, säger Bishop till nhl.com.



SVENSKENS FÖRSTA MÅL FÖR SÄSONGEN

Matchen slutade till slut 3–2 till Columbus efter att Joe Pavelski fått in ett tröstmål med fem sekunder kvar av matchen, hans första för säsongen och således även första i Dallas-tröjan. Alexander Wennberg fick även han göra sitt första mål för säsongen, då han prickade in 2–0 i den första perioden med ett rappt handledsskott.

Fjolårets succé i Djurgården, Jakob Lilja, noterades för sin första NHL-poäng i matchen. Detta efter att han fått en passningspoäng på Milanos 3–1-mål i den tredje perioden.

Se Milanos konstmål i spelaren ovan.

Columbus Blue Jackets – Dallas Stars 3–2 (2–1, 0–0, 1–1)

Columbus: Zach Werenski (2), Alexander Wennberg (1), Sonny Milano (1)

Dallas: Miro Heiskanen (2), Joe Pavelski (1)