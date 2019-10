18-årige svensken skickas ner till farmarligan

Han blev den femte yngste spelaren i Kings historia att göra NHL-debut och var bara en av endast fem 18-åringar i hela NHL. Nu meddelar Los Angeles dock att Tobias Björnfot skickas ner till AHL.

Björnfot valdes av Kings i förstarundan av årets draft och imponerade stort under försäsongen. Han fick spela bredvid superstjärnan Drew Doughty som tokhyllade den svenske ynglingen. När säsongen drog igång var 18-åringen fortfarande en del av truppen och fick chansen att spela i tre NHL-matcher.

Backtalangen fick spela ungefär 13 minuter i snitt per match i sina tre matcher men noterades inte för någon poäng. Nu meddelar Los Angeles Kings att Björnfot kommer att fortsätta sin säsong i farmarligan.

Tobias Björnfot hat spelat i Djurgårdens juniorlag de senaste åren men har inte fått chansen att spela i A-laget. Innan han åkte över till Nordamerika sades det att han skulle vara aktuell för SHL-spel i Djurgården om han inte tog en plats i NHL. Nu verkar det dock inte bli så då Kings väljer att istället skicka ner honom till AHL. Detta öppnar dock för att backen kan delta i JVM som spelas i Tjeckien runt årsskiftet.

Även svenske forwarden Carl Grundström skickas ner till AHL. Den tidigare Frölundastjärnan kom till Kings i fjol via en trejd från Toronto Maple Leafs. Då spelade han 15 matcher för Los Angeles och stod för fem mål. Den här säsongen har 21-åringen dock fått nöja sig med att sitta på läktaren.

Det har bara blivit en match i NHL för Grundström den här säsongen. Då stod svensken för en assist men flyttas nu alltså ner till farmarligan för att få mer speltid. Istället flyttas den 26-årige Nikolaj Prokhorkin upp till NHL-laget.

