Lindholm i rampljuset - efter tjuvsmällar och mål

Vi börjar med det positiva för svensken. Elias Lindholm har fortsatt på den vägen han slog sig in på under förra säsongen och fortsätter leverera mål i en rask takt. Mot Detroit kom hans femte för säsongen, vilket gör honom till den bästa målskytten i laget.

Men det var främst för ett par andra händelser som svensken uppmärksammades i matchen. Först delade han ut en smäll som såg misstänk mycket ut som en armbågstackling, på Detroits Darren Helm långt ifrån där pucken befann sig. Helm ilsknade till och när han hade rest sig efter tacklingen åkte han raka vägen fram till Calgarystjärnan och klubbade ned honom.

Darren Helm fick matchstraff, medan Elias Lindholm blev liggande på isen i smärtor. Han tog sig sedan av planen och återvände inte till spel. Efter matchen hade coachen Bill Peters ingen uppdatering om forwardsstjärnans mående.

Calgary vann matchen med 5-1 sedan Andrew Mangiapane, Sam Bennett, Derek Ryan och Mark Giordano hjälpt Elias Lindholm med målskyttet. Svenskens antagonist i natt, Darren Helm, gjorde Detroits enda mål.

Close up of Elias Lindholm elbow to the head on Darren Helm. Expect to know soon if heading will be held @NHLPlayerSafety pic.twitter.com/lTlX1EDU6G