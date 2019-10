Stjärnans kritik: "Bruce måste bli bättre"

– Bruce måste bli bättre. Vi måste bli bättre, säger han enligt The Athletics Michael Russo.

Sist i NHL med endast två inspelade poäng. Att Minnesota skulle gå en tuff säsong till mötes trodde de flesta, men starten har varit ännu sämre än väntat. I natt stod laget för ännu en svag insats när man enkelt rullades ut av Montréal och föll med 4-0. Bruce Boudreaus framtid som huvudtränare känns allt mer osäker.

Efter matchen gick Jason Zucker, som Minnesota ryktades vilja bli av med under sommaren, ut och riktade öppen kritik mot såväl laget som coachen. Detta efter att spelarna haft ett krismöte efter matchen.

– Det var några saker som behövde sägas. Mikko (Koivu lagkaptenen) antecknade dem. Men jag tror det krävs mer än ett möte för att vi ska komma igång nu, inledde Zucker innan han bland annat riktade kritik mot coachen Bruce Boudreau.

– Det handlar nu om varje enskild person, från Bruce och nedåt. Bruce måste bli bättre. Vi måste bli bättre. Alla måste bli bättre. Så enkelt är det.

Minnesota bytte under sommaren general manager för andra gången på ett drygt år, då Chuck Fletchers ersättare Paul Fenton fick sparken efter bara 15 månader på posten. Han ersattes då av Bill Guerin. Bruce Boudreau är däremot inne på sitt fjärde år som head coach i Minnesota.

Zucker: "I think more than (a meeting's) going to have to jumpstart us to be honest with you. It’s going to be each individual guy from Bruce on down. Bruce has got to be better. We’ve got to be better. Everybody’s got to be better. That’s it."