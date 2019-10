Tidigare draftettan skriver jättekontrakt – värt en halv miljard

Nico Hischier draftades först av alla 2017 som den första schweizaren någonsin att bli draftetta. Därefter har 20-åringen gjort 101 poäng (37+64) på 157 matcher i NHL.



Centern har visat sig vara redo för att kunna leda en av New Jersey Devils toppkedjor och belönas nu. Devils säkrar upp sin guldklimp genom att skriva ett sjuårskontrakt med den schweiziska stjärnan.

– Nico är en speciell talang som alltid sätter laget först samtidigt som han har ett driv att lyckas. Hela organisationen är tacksam till honom och hans familj för att de tror på vår framtid. Vi ser fram emot att se honom fortsätta ha en viktig roll i vårt lag i flera år framöver, säger klubbens GM Ray Shero i ett uttalande på klubbens hemsida.



Nico Hischiers rookiekontrakt skulle gå ut efter årets säsong och hade blivit en restricted free agent till sommaren 2020. Nu står det dock klart att schweizaren kommer att tillhöra Devils fram till år 2027.

– Jag gillar var klubben är på väg och de ger mig det förtroende som vilken spelare som helst hade varit nöjd med. Vi har ett riktigt ungt och spännande lag och jag är riktigt driven att göra mitt bästa för att leda laget till framgång. Jag har känt mig väldigt välkommen här ända sedan dag ett och jag har alltid känt att jag vill stanna kvar här, säger Hischier själv i ett uttalande.



Den 20-årige centern kommer att bli lagets bäst betalda forward från och med nästa säsong (beroende på vad som händer med ännu osajnade Taylor Hall). Hischiers sjuårskontrakt är totalt värt 50,75 miljoner dollar vilket blir nästan en halv miljard svenska kronor (491 miljoner).

Han kommer i snitt att tjäna 7,25 miljoner per säsong och pengarna fördelas efter följande modell:

2020/21: $7,000,000

2021/22: $7,250,000

2022/23: $4,500,000

2023/24: $7,750,000

2024/25: $7,750,000

2025/26: $8,000,000

2026/27: $8,500,000

#WeAreTheOnes who are committed to Jersey.



The #NJDevils today signed center Nico Hischier to a seven-year contract extension with an average annual value of $7,250,000.