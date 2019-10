Backens sanslösa start – upp i poängligaledning

17 poäng på nio matcher.

Det är John Carlsons poängfacit under inledningen av säsongen 2019/20. I natt stod den 29-årige backstjärnan för tre assist när hans Washington Capitals kunde besegra New York Rangers med 5–2 på hemmais.

"HAN ÄR HELT OTROLIG"

I och med de tre poängen delar nu Carlson poängligaledningen med Connor McDavid.

– Chanser kommer och chanser uppstår och ibland går de in, ibland inte. För mig ser det ut som att de går in just nu, vilket är trevligt. Det gäller bara att fortsätta på samma väg, säger Carlson till USA Today.

Carlson hyllas även av sin backkollega Michal Kempný.

– Han har varit helt otrolig än så länge. Han är en bra kille, bra lagkamrat och helt uppenbart en bra back. Han är helt otrolig. Han är het just nu och det vet han om, säger Kempný.

TVÅ ASSIST AV ZIBANEJAD

Nicklas Bäckström och Carl Hagelin stod för varsitt assist i segermatchen, medan landsmannen Mika Zibanejad noterades för två passningspoäng för New York Rangers.

Bäckström har åtta poäng (2+6) under de nio inledande matcherna, medan Hagelin har två passningspoäng på lika många matcher. Zibanejad å sin sida har tio poäng (4+6) under sina inledande fem matcher för säsongen.

Washington Capitals – New York Rangers 5–2 (2–1, 1–1, 2–0)

Washington: T.J. Oshie 2 (6), Michal Kempný (1), Nic Dowd (1), Garnet Hathaway (2)

New York: Pavel Butjnevitj (2), Artemi Panarin (3)