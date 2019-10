Finländska backens galna målform – sköt segern till Växjö

Här följer ett svep från kvällens SHL-matcher:

Växjö – Brynäs 4–1 (1-1,2-0,1-0)

Växjö: Ilari Melart 2, Brendan Shinnimin, Emil Pettersson.

Brynäs: Tomi Sallinen.



Vad har hänt med Ilari Melart?! Han värvades till Växjö för att stärka upp i defensiven och bidra med stabilitet där bak. Nu har finländaren dock gjort hela fyra mål på sina fyra första matcher i Växjö. Förra säsongen sköt Melart bara två mål på 40 matcher i Färjestad. Snacka om utdelning.

Backbjässen sköt det första målet i kvällens match mot Brynäs. Därefter sköt han ett skott som styrdes in i mål av Brendan Shinnimin. En assist för Melart och första målet den här säsongen för Shinnimin. Senare i den andra perioden blev finländaren målskytt igen när han sköt iväg pucken som styrdes in bakom Joakim Ericsson i Brynäs-kassen via en Brynäsback. 2+1 för Melart som totalt har gjort fem poäng på sina första fyra matcher i Växjö. Och han ska vara en defensiv back.

En Växjöspelare som har hittat formen är Emil Pettersson. På de första tio matcherna den här säsongen hade den tilltänkta stjärnvärvningen bara stått för två poäng, ett mål och en assist. I torsdagens match mot Frölunda kom han dock igång ordentligt och stod för tre poäng, 2+1. I kväll följde han upp framgången genom att skjuta sitt fjärde mål för säsongen samt passa fram till tre mål.

Två poäng på de tio första matcherna har nu blivit sju poäng på två matcher. Betyder det att Pettersson har hittat storformen och kan börja leverera som förväntat resten av säsongen?

Segern var Växjös första på tre matcher. Smålänningarna lämnar därmed jumboplatsen bakom sig och klättrar förbi Brynäs i tabellen.

Örebro – HV71 1–3 (0-2,0-0,1-1)

Örebro: Joonas Rask.

HV71: Linus Fröberg, Joakim Andersson, Oscar Sundh.

Vilken start på karriären Hugo Alnefelt har fått. Den 18-årige målvaktstalangen har spelat riktigt bra för HV71 i alla sina fem starter. Småkronornas målvakt från U18-VM har bara förlorat en av dessa fem matcher.

I kvällens möte med Örebro var Alnefelt den stora anledningen till att HV lyckades vinna matchen. 18-årigen från Danderyd räddade kvar Jönköpingslaget när hemmalaget pressade på, vilket var under stora delar av matchen.

Alnefelts lugna och stabila agerande gjorde att han räddade 19 av de 20 skott som Örebro sköt under matchen. Närkelaget hade dock även flera skott som missade kassen.

Framåt avgjordes den här matchen redan i den första perioden. Linus Fröberg gav HV ledningen efter bara tre spelade minuter. Senare i perioden utökade Joakim Andersson då han petade in en retur framför Dominik Furch i Örebro-kassen.

Örebro fick in en reducering men HV avgjorde matchen med ett mål i tom kasse. Jönköpingslaget fick därmed stopp på Örebros fem matcher långa segersvit.