Riktigt ännu tänker jag inte sätta på mig dumstruten, men två veckor in på NHL-säsongen ser det ut

som om jag och många med mig hade fel om Edmonton Oilers.

Åtta matcher, sju segrar och Connor McDavid på poängligans tron med Leon Draisaitl i släptåg. Det har onekligen varit en smakstart på säsongen för en klubb vars fans tillhör de mest passionerade i världen, men i tre decennier och snart två generationer mestadels svetsats samman av gråt och tandagnisslan.

Jag har en kompis i Edmonton, vi kan kalla honom The Nation Dan, som under de senaste säsongerna haft ett stående löfte om att promenera tio kilometer för varje match Oilers ligger under .500 i vinstprocent. Låt oss även föra till protokollet att Dan alltid går klädd i shorts och att en långpromenad i...