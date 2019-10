Talangen går sin egen väg: ”Många klubbar har hört av sig"

UMEÅ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Lucas Wallmark, Sebastian Aho, Carl Grundström, Lucas Ekeståhl Jonsson.

Listan kan göras lång på spelare som Björklöven varit med och fostrat de senaste åren. Förutom att alla dessa har spelat ungdomshockey i Björklöven har de något annat gemensamt – alla lämnade Björklöven innan de ens hann börja på hockeygymnasiet.

Wallmark stack till Skellefteå. Sebastian Aho likaså. Grundström och Ekeståhl Jonsson valde istället att fortsätta sin satsning i Örnsköldsvik, elva mil söder om Umeå.

Carl Holmner Härgestam valde en annan väg.

”LÖVEN HAR ALLTID VARIT MITT FÖRSTAVAL”

Den 16-årige forwarden valde att nobba de stora hockeygymnasiernas locktoner – för att istället fortsätta sin hockeysatsning hemma i Umeå och Björklöven.

– Många klubbar har hört av sig, det kan jag väl säga, men i ärlighetens namn har det inte varit något jag funderat på speciellt mycket, säger Carl Holmner Härgestam och blickar ut över A3 Arenas nyspolade is.

De flesta Umeå-talanger som befunnit sig i den sits som Holmner Härgestam gör just nu har valt att lämna Björklöven för att gå hockeygymnasium på annan ort. Holmner Härgestam valde istället att stanna hemma i Umeå.

– Jag är född och uppvuxen här i Umeå, jag har all min familj här. Sen har jag trivts väldigt bra i klubben under flera år, så jag tänkte att jag får mer förtroende här än vad jag skulle få i någon annan, större klubb.

– ”Löven” har alltid varit mitt förstaval, jag känner mig trygg här i Umeå och i Björklöven och jag får spela mycket med både J18 och J20. Det är väl den största faktorn till att jag valt att bli kvar här, just chansen till mycket speltid.

Carl Holmner Härgestam.Foto: Elin Sehlstedt



VARVAR J18 MED J20

Just den här onsdagseftermiddagen har han tränat med J18-laget, då han dagen efter ska spela J18-derby mot Modo. I vanliga fall tränar och spelar han dock med J20-laget, som sedan 2012 spelar i J20 Elit, snarare än SuperElit.

Björklöven är en storklubb på den nivån, något som också märks av på lagets resultat. Efter fem omgångar är laget alltjämt obesegrade och har en förkrossande målskillnad på 32–12.

– Det har känts bra. Med J20 har vi vunnit många matcher, men för mig personligen har det väl kanske inte varit den poängstarkaste säsongsstarten. Den senaste tiden har jag dock fått ”stänka” dit några kassar, säger Holmner Härgestam med ett leende på läpparna.

Holmner Härgestam har även hunnit med två matcher i J18-laget under hösten.

– Det är mycket mer fysiskt i J20, det är lite större spelare som smäller på lite hårdare. I J18 är det kanske lite mer skickliga spelare. J18-serien är rätt bra, faktiskt, med många bra lag och spelare.

DRÖMMER OM A-LAGSSPEL

Efter att ha gått Tre Kronors hockeyskola i Umeå inledde Holmner Härgestam karriären i Björklöven som sjuåring, trots att storebrorsan Axel spelade i grannklubben Teg. Som barn spelade han både hockey och fotboll, men det var alltid hockeyn som lockade mest.

– Fotbollen var jätterolig när det kom till matcherna och cuperna, men träningarna var rätt så tråkiga. Hockeyn var alltid mitt förstaval. Jag spelade bandy en vinter, men det slutade jag med rätt så snabbt, det var för kallt, skrattar han.

Förebilderna i Björklöven var många under uppväxten, men en högerfattad skarpskytt växte snabbt ut till en favorit hos Holmner Härgestam.

– Jon Palmebjörk kommer jag ihåg från att jag var liten. Jag har något minne från någon match där han gjorde fyra mål och jag verkligen fick upp ögonen för honom. Han är väl den som jag kommer ihåg mest från spelarna i det ”gamla Löven”, eller vad man ska kalla det. Han var en förebild för mig.

Att få spela i Björklövens a-lag är en stor dröm och tydlig målsättning för 16-åringen.

– Jag har inte fått vara uppe och träna med a-laget än, men man kan ju alltid drömma lite. A-laget känns grymt stort, som liten såg man upp till spelarna i a-laget och att nu ändå vara nära där på något vis känns otroligt, otroligt stort. Det hade varit en dröm att få spela a-lagshockey med Björklöven.

Björklöven-profilen Jon Palmebjörk var en av förebilderna för Holmner Härgestam.Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån



”FATTADE INTE VAD HAN MENADE FÖRST”

Att stanna i Björklöven har dock inte bromsat 16-åringens utveckling. Kanske det ultimata beviset på det var när det i början av oktober stod klart att han var en av de 13 forwards som blivit uttagna att få åka med Anders Erikséns U17-landslag till den prestigefyllda turneringen World Under-17 Hockey Challenge i kanadensiska Swift Current och Medicine Hat.

Turneringen kallas i hockeykretsar även för ”inofficiella U17-VM”.

– Det känns grymt roligt. Jag har hört av många att det är grym atmosfär på matcherna där borta och att det brukar vara bra drag kring de här turneringarna, vilket så klart gör det ännu roligare. Sen att få spela för svenska landslaget… Det var något jag bara kunde drömma om för några år sedan, säger Holmner Härgestam.

Beskedet att han skulle få packa väskorna och åka över till Kanada vid månadsskiftet fick han av en kompis i skolan.

– Jag satt i skolan i och pratade med en lärare, sen kom min kompis fram och sade ”grattis till uttagningen, Calle”, och jag fattade ingenting, skrattar han.

– Jag förstod inte vad han menade först, men sen fattade jag vad som hade hänt. Det var en sjukt mäktig känsla.

”EN ROLL JAG TRIVTS BRA MED”

Holmner Härgestam har varit en del av 03:ornas landslag sedan U16-året och gjort bra ifrån sig under sina framträdanden i den blågula dressen.

– Jag har spelat en turnering med landslaget tidigare, sen var jag med senast när vi spelade Finnkampen i Tranås i somras. Där tyckte jag att det gick rätt så bra för egen del, så jag kände väl att jag hade en rätt så bra chans att komma med.

Umeåsonen har höga förväntningar på det äventyr som väntar.

– Vi har ett bra lag, så jag tycker absolut att vi ska ha som målsättning att gå långt.

– För egen del får man ta den roll som jag får. Jag har spelat mycket boxplay tidigare i landslaget och jag hoppas att jag får fortsätta göra det i den här turneringen, för det är en roll jag trivts bra med.

Carl Holmner Härgestam.Foto: Elin Sehlstedt



”SKULLE KUNNA VARA ETT ALTERNATIV”

Efter turneringen i Kanada fortsätter sedan serielunken hemma i Umeå. Med J20-laget är målsättningen glasklar den här säsongen – laget ska upp till J20 SuperElit igen.

– Det är vårt största mål, men vi får ta lite delmål på vägen. För det första gäller det att vinna serien så att vi tar oss vidare till kvalet och sen ta det därifrån. Med J18 ska vi ta en plats i allsvenskan, det är det inget snack om.

Frågan är dock oundviklig. Om J20-laget inte skulle ta sig till SuperElit, kan Holmner Härgestam stanna kvar i Björklöven ytterligare en säsong?

16-åringen skruvar på sig en aning.

– Jag vet inte, jag har inte funderat speciellt mycket på det om jag ska vara ärlig. Jag tar en dag i taget här och jag vill inte göra några förhastade beslut, känner jag. Som sagt trivs jag jättebra här i ”Löven”, så jag vill ju helst vara kvar.

Filiph Åström, en annan Björklöven-talang, har ju löst det genom en utlåning till Frölundas J20-lag. Skulle något liknande vara en lösning som skulle passa dig?

– Ja, det skulle kanske kunna vara ett alternativ för mig också, men vi får se. Jag älskar att spela i Björklöven och det är som sagt det jag helst av allt vill.