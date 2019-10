TV: Här gör draftettan sitt första NHL-mål

I förra matchen kom den första assisten. Nu har Jack Hughes också fått göra mål i NHL.

Mot slutet av den första perioden i matchen mot Vancouver Canucks, hade New Jersey Devils powerplay och backen Sami Vatanen hade pucken på blålinjen. Han spelade till Taylor Hall som avancerade med pucken på den ena flanken innan han skickade pucken rakt över banan till Hughes som kunde skjuta in pucken i det tomma målet.

Jack Hughes fick därmed sätta det första NHL-målet i karriären och han fick göra det med hela familjen på plats. På andra sidan isen, spelandes för Vancouver, står nämligen Jacks storebror Quinn Hughes. Det är första gången som bröderna spelar mot varandra i NHL och då nätade självklart 18-årige Jack Hughes.

Målet innebar att Hughes blev den näst yngsta målskytten i Devils historia. Den enda spelaren som var yngre när han gjort sitt första NHL-mål var Craig Wolanin.

Matchen pågår och New Jersey leder fortfarande med 1-0 i den andra perioden...

