Goda nyheter för Torontosvensken

Oktober har bjudit på några smärtsamma ögonblick för våra svenska NHL-spelare. Inte minst på grund av att de har stått i vägen för några riktiga projektiler till skott.

Niklas Hjalmarsson bröt skenbenet efter att ha täckt ett skott från Colorados back Erik Johnson, vilket medför att Arizonabacken inte kommer att kunna spela hockey förrän efter nyår.

Tidigare i veckan stod Joel Eriksson Ek i vägen för tre riktigt tunga skott från Montréals Shea Weber under ett boxplay. Det tvingar Minnesotasvensken att missa de närmaste två veckornas spel.

I natt kunde det ha blivit ännu en svensk på skadelistan av samma orsak. I mötet med Boston Bruins stod Torontoforwarden Andreas Johnsson i vägen för ett riktigt tungt skott från motståndaren Brandon Carlo. 24-åringen stöp i isen i svåra smärtor och hade vissa problem att ta sig av isen.

Johnsson avbröt matchen, men dessbättre ser det inte ut som om smällen kommer att leda till någon längre frånvaro. Enligt Torontos coach Mike Babcock är ingenting brutet.

X-rays negative on Andreas Johnsson's leg, per Babcock. Likely will miss practice Sunday, though.