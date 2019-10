Här gör Dmytro Timashov första NHL-målet

Dmytro Timashov har haft en speciell höst. Den tidigare JVM-stjärnan slog sig lite överraskande in i Toronto Maple Leafs trånga NHL-trupp under träningslägret och plockade upp sin första NHL-poäng redan under debutmatchen mot Ottawa Senators i början av månaden.

Men sedan har 23-åringen åkt in och ut ur laguppställningen och spelat rätt sporadiskt. Trots det – och att istiden har varit begränsad – har han gjort det mesta av sina chanser när det kommer till poäng. När han i natt sköt sitt första NHL-mål var det hans fjärde poäng på sex matcher.

Målet i mötet med Boston Bruins, laget som Leafs har haft så stora problem med i slutspelet de senaste säsongerna, betydde 2–0 för Leafs. Det tillkom efter att svenskens envisa arbete gjort att han kunnat vinna pucken och skicka den förbi Jaroslav Halák i gästernas kasse.

– Självklart är det en dröm som går i uppfyllelse, säger Timashov till NHL.com.

– Jag trodde inte att det skulle komma så här tidigt eftersom jag inte gör så många mål. Jag är mer av en passare, men glad över att få göra mitt första mål.

VANN – UTAN TAVARES

Leafs hade kopplat ett grepp om matchen i första perioden, men fick se sin 2–0-ledning försvinna när Bruins började trycka på. Gästerna vann skottstatistiken med 15–3 i andra perioden, men det var först i tredje man gick ikapp – två gånger om. Efter att Danton Heinen kvitterat till 2–2 i powerplay och Alexander Kerfoot återgett Leafs ledningen klev David Pastrnak fram och satte sitt nionde mål för säsongen till 3–3 med 4.29 kvar av tredje perioden.

I förläningen avgick hemmalaget slutligen med segern efter att backen Morgan Rielly blivit matchvinnare. Mitch Marner sköt pucken via Rielly och förbi Halák för 4–3-målet som betydde seger.

– Att möta ett lag inom vår division och inte ha (skadade) John Tavares i laget... Vi är vid den punkten under säsongen där vi vill komma i gång och jag tycker att vi bevisade hur bra vi kan vara. Det var inte en så ren vinst som vi ville ha, men vi tar den, säger Rielly.

Vinsten var Torontos femte på de nio inledande matcherna.

Toronto – Boston 4–3 (2–1, 0–0, 1–2, 1–0)

Toronto: Morgan Rielly 2 (2), Dmytro Timashov (1), Alexander Kerfoot (3).

Boston: Jake DeBrusk (1), Danton Heinen (2), David Pastrnak (9).