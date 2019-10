Här skriver Tobias Björnfot AHL-historia

För några dagar sedan kom beskedet att Los Angeles Kings väljer att skicka ned sin svenska backtalang Tobias Björnfot till AHL – och att han kommer att tillbringa resten av säsongen i Nordamerika snarare än att skickas hem till Djurgården.

Under lördagen spelade den 18-årige backen sin första AHL-match med farmarlaget Ontario Reign. Det blev en minst sagt framgångsrik debut. Björnfot sköt ett mål och hade ytterligare en assist när San José Barracuda besegrades med 5–2.

Målet var speciellt. Det gjorde nämligen Björnfot till den första spelaren född på 2000-talet att göra mål i ligan.

.@TobiasBjornfot scores a goal in his debut with the @OntarioReign 👏



The 18-year-old Bjornfot also becomes the first player born in the 21st century to score a goal in AHL history 😅 pic.twitter.com/cBEIaD1p8C