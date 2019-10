Storstryk för Tampa – då hamnade Hedman i slagsmål

Colorado Avalanche fortsätter att vara ett av lagen som imponerar allra mest under inledningen av NHL-säsongen. Men frågan är om de tagit en mer imponerande seger än den man tog i natt.

I bortamötet med Tampa Bay Lightning blev det nämligen storseger med 6–2 efter att Tyson Jost slagit till med ett hattrick. Avalanche har därmed vunnit sju av sina åtta första matcher den här säsongen.

– Det känns fantastiskt, väldigt speciellt, säger Jost om sina tre mål till NHL.com.

– Det här är någonting man drömmer om som barn när man spelar hemma på tomten. Det kändes väldigt speciellt, ett fantastiskt ögonblick.

Victor Hedman lämnade isen som målskytt för Tampa Bay Lightning. Hans läckra styrning betydde reducering till 2–5 i tredje perioden och var i slutändan meningslös.

Well excuse us, Victor Hedman, that's crazy! pic.twitter.com/NAn9HVIacU