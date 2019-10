Succédebut för Tobias Björnfot

För några dagar sedan kom beskedet att Los Angeles Kings väljer att skicka ned sin svenska backtalang Tobias Björnfot till AHL – och att han kommer att tillbringa resten av säsongen i Nordamerika snarare än att skickas hem till Djurgården.

Under lördagen spelade den 18-årige backen sin första AHL-match med farmarlaget Ontario Reign. Det blev en minst sagt framgångsrik debut. Björnfot sköt ett mål och hade ytterligare en assist när San José Barracuda besegrades med 5–2.

.@TobiasBjornfot scores a goal in his debut with the @OntarioReign 👏



The 18-year-old Bjornfot also becomes the first player born in the 21st century to score a goal in AHL history 😅 pic.twitter.com/cBEIaD1p8C