Förre NHL-stjärnans son klar för spel i Hockeyettan

Under 80-, 90- och början av 00-talet var Shayne Corson ett konstant inslag i NHL-vardagen. Forwarden, som draftades som åttonde spelare totalt i NHL-draften 1984, spelade 1 156 matcher i NHL för Montreal, Edmonton, St. Louis, Toronto och Dallas.

SPELAT I QMJHL

Nu står det klart att den tidigare All Star-forwardens son, Noah Corson, är klar för spel i Sverige. Under måndagskvällen meddelade Hockeyettan-klubben Vännäs att den 21-årige kanadensaren är klar för spel i klubben under resten av säsongen.

– Noah är en playmaker som är tänkt att spetsa till vår offensiv och en spelare, precis som sin far, som inte backar undan för att stå upp för laget om det skulle krävas och gillar att spela fysiskt. Har fått goda visdomsord från scouter i Kanada om honom, säger klubbdirektören Erik Åström till Vännäs hemsida.



Corson kommer närmast från spel i Åmål, där han stod för tio poäng på fyra matcher under hösten. Så sent som säsongen 2017/18 spelade Corson tio QMJHL-matcher för Baie-Comeau Deakkar och samlade under fyra säsonger ihop totalt 96 QMJHL-matcher.