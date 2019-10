JVM-aktuella backen sköt första målet för säsongen

Marlies vann en alldeles galen match mot Cleveland, med 6-5 efter straffar. Rasmus Sandin bombade in en reducering till 2-1 i den första perioden. Fullträffen kom i powerplay och var alltså hans första för säsongen. Juniorstjärnan har gjort starka fyra poäng på tre matcher sedan han skickades ned av Toronto Maple Leafs förra veckan. Sandin hade nämligen även en assistpoäng senare i matchen.

Även Pontus Åberg och Pierre Engvall var framträdande i segern. Åberg hade 1+1 och har 4+3 på sex matcher. Engvall noterade två passningspoäng och har 2+5 på de sex matcherna.

I nattens andra match, mellan Chicago Wolves och Milwaukee Admirals, hade Lucas Elvenes en assist på Wolves 2-2-mål i 3-2-segern efter straffar. Den tidigare Röglestjärnan har fått en succéstart i AHL med 3+6 på sex matcher.

