Klingberg om skräcktornadon: "Klarade oss med nöd och näppe"

– Den drog förbi oss ungefär fem minuter norr om oss. Då satt vi och gömde oss på toaletten, säger Klingberg till tidningen.

Under natten mellan söndag och måndag drabbades de norra delarna av Dallas av en kraftig tornado, som bland annat orsakade att Stars stjärnforward Tyler Seguin fick se sitt gamla hus förstöras.

Enligt NBC ska inga personer ha omkommit eller ådragit sig några allvarliga skador, men CNN rapporterar att över 100 000 människor är strömlösa i staden.

"GÖMDE OSS PÅ TOALETTEN"

En som var nära stormens öga är Stars svenske stjärnback John Klingberg, som för Göteborgs-Posten berättar hur nära det var att ovädret drog in över honom.

– Den drog förbi oss ungefär fem minuter norr om oss. Då satt vi och gömde oss på toaletten, säger Klingberg till GP.



Stars återvände till Dallas under helgen inför deras möte med Senators under natten till tisdag och hamnade såleds mitt i ovädret.

– Vi klarade oss med nöd och näppe. Det är mycket räddningspersonal och andra som florerar runtomkring oss just nu.