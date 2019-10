Under måndagsförmiddagen kom det något oväntade beskedet att forwarden Emil Molin brutit sitt kontrakt med Malmö Redhawks. Samtidigt meddelade Brynäs att 26-åringen skrivit på ett kontrakt som sträcker sig säsongen ut.

För Hockeysverige.se berättar Molin om det senaste dygnets hektiska natur.

– Allting har gått väldigt fort. Brynäs hörde av sig till mig och hörde sig för, och när Brynäs hör av sig kommer jag alltid att vara superintresserad. Det var inget lätt beslut, men det kändes rätt att flytta hem, berättar Molin.

– Det har varit lite hektiskt och stressigt, det måste jag vara ärlig och säga. Men samtidigt har det varit väldigt spännande och roligt också. Vi lever i en sån värld där sånt här kan hända och då brukar det gå ganska fort.

SKADA FÖRSTÖRDE FJOLÅRET

Förväntningarna var höga på Molin när Malmö hämtade in honom från Modo efter att han vunnit poängligan i Hockeyallsvenskan. Tiden i Malmö blev dock inte alls vad varken Molin själv eller Malmö hade hoppats på. Totalt blev det bara 20 SHL-matcher i Malmö under det ett och ett halvt åren som Molin spenderade i Skåneklubben.



En stor anledning till de få framträdandena i Malmö var den allvarliga knäskada som drabbade Molin under upptakten inför fjolårssäsongen. Under ett träningspass skadade forwarden knät så pass illa så att han i november tvingades operera knät, en operation som gjorde att Molin missade resterande delen av säsongen.

Emil Molin.Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån



"INGA HARD FEELINGS"

Den här säsongen har Molin inte heller fått igång poängproduktionen i önskvärd takt. I slutändan blev ett uppbrott det bästa alternativet för alla parter, menar Molin.

– Jag har inte varit jättenöjd med min prestation, samtidigt som jag kanske inte heller krävt av mig själv att jag skulle vara på den nivån jag verkligen vill vara på, med tanke på hur lite hockey jag spelat de senaste åren. De ser väl också att jag varit lite frustrerad.

– Om jag hade stannat kvar i Malmö vet jag inte om jag hade fått något nytt kontrakt. Men dialogen med Malmö har varit bra, det är verkligen inga hard feelings. Jag gillar Patrik (Sylvegård) och han gillar mig, det här var helt enkelt det bästa som kunde hända för båda parter.

Vad är det som inte fungerat i Malmö, känner du?

– Jag tycker att jag har mer hockey i mig än vad jag visat och presterat i Malmö. Samtidigt är jag sugen på att flytta hem. Jag är 26 år och fyller 27 och vill vara på hemmaplan. Det har väl aldrig varit så att jag känt att jag måste ifrån Malmö eller något sånt, utan mer åt andra hållet, att jag känner mig glad och inspirerad att komma hem.

Under sina tio matcher för Malmö den här säsongen har Molin producerat ett mål och två assist. Gävlesonen har under dessa matcher snittat drygt 13 minuters istid per match.

– De har väl varit lite försiktiga i matchningen och det förstår jag, men samtidigt hade jag väl kunnat ha lite mer kontinuitet och på så vis haft det lite lättare att ta mig tillbaka. Men återigen, det är ingen bakdörr så utan det var rätt ömsesidigt beslut att detta vore det bästa för alla parter. Jag tror att det här kommer att bli bra, ändå.

VILL VÄNDA DEN DYSTRA TRENDEN

I Gävle blir det ett kärt återseende för Molin, som innan han åkte över till Nordamerika 2015 tillhörde klubbens a-lag i tre säsonger. Nu är han tillbaka i klubben som släppte fram honom som 18-åring och som han vann SM-guld med 2012.

– Det känns hur bra som helst. Brynäs är klubben som jag tycker mest om av alla klubbar i Sverige, så det känns spännande och inspirerande att få komma hem och försöka vända den negativa trenden. Speciellt känns det roligt att få komma hem till familjen och vännerna i Gävle. Det känns bara positivt just nu.

Gävlelaget har haft en jobbig start på säsongen och parkerar för tillfället under det negativa kvalstrecket, då man endast skrapat ihop tio poäng på elva spelade matcher. Nu vill Molin komma hem och hjälpa till att vända den dystra trenden.

– Jag vill bara bidra med att spela så bra hockey som jag vet att jag kan göra. Jag vill hjälpa laget att vända den trend man är inne i nu. Jag hoppas kunna komma med lite gott humör, även fast det kanske behövs mer insatser på isen än i omklädningsrummet just nu, säger Molin med ett litet skratt.

– Jag ska spela mitt spel så bra jag bara kan och hoppas kunna bidra i alla spelformer, egentligen.

Emil Molin var med och vann SM-guld med Brynäs 2012.Foto: Joel Marklund/Bildbyrån



”SÄGER JAG NÅGOT ANNAT SKULLE JAG LJUGA”

I Brynäs återförenas Molin även med sin pappa Ove, som i dag jobbar som utvecklingsansvarig i klubben. 26-åringen ser inga problem med att ha sin pappa på en hög position i klubben som han själv spelar för.

– Nej, det ska bara bli roligt. Det är få förunnat att få jobba med sin pappa i ett yrke som båda tycker om och i en klubb som båda brinner för. Jag tycker det ska bli jäkligt kul och spännande. Sen sköter jag all kontakt med ”Mange” (Magnus Sundquist), så det ska inte vara några konstigheter alls.

Kontraktet med Brynäs sträcker sig säsongen ut, men Molin gör ingen hemlighet av att han vill stanna i Gävle längre än så.

– Det är klart att jag vill bli kvar i Brynäs, säger jag något annat skulle jag ljuga. Det är också därför jag åker hem, för att jag vill vara i Gävle. Men samtidigt gäller det att förtjäna sitt kontrakt, Brynäs kan inte bara slänga ut kontrakt till höger och vänster, så det är upp till mig egentligen om jag ska ha min framtid i Brynäs.