Silfverberg i storform - men landsmannen blev hjälte

– Jag är glad att jag sköt direkt, säger matchvinnaren till media.



Victor Olofsson toppar den svenska skytteligan på sex mål. Men där bakom sällade sig Jakob Silfverberg i natt till skaran av svenskar som gjort fel mål. Han gick i natt ikapp Elias Lindholm och Filip Forsberg.

Anaheimsvensken slog till på ett patenterat direktskott i 2-1-förlusten mot Calgary och förlängde i och med den fullträffen sin målsvit till tre matcher. Han har 3+2 under de tre matcherna, och fyra mål på sina fem senaste framträdanden.

Another look at Silfverberg's fifth of the year that made it a 1-0 game early in the second. #LetsGoDucks pic.twitter.com/28Luze0cJP