Bröt måltorkan och avgjorde derbyt: "Otroligt skönt"

Robin Kovacs hade inte gjort mål i SHL sedan omgång tre. I kväll bröt han sin nio matcher långa måltorka när han satte det avgörande målet i Luleås 3-2-seger mot Skellefteå i SHL.

Fullsatt, dramatik och ett sent avgörande. Norrlandsdrabbningen mellan Skellefteå och Luleå innehöll det mesta ett derby ska göra. Till slut var det ändå gästande Luleå som vann och tog sin tredje raka seger i SHL. Stor matchhjälte blev Robin Kovács. Med 6.46 kvar av spela slet han sig loss på högerkanten, bröt in framför mål och lirkade in segerpucken.

– Jag försökte utnyttja min speed. Täcka pucken och försöka få lite förflyttning på målvakten. Den här gången gick det och det är otroligt skönt, sa Kovacs till C More

Kovacs, som började säsongen med att göra mål i två av de tre inledande omgångarna, bröt därmed sin måltorka som pågått sedan den 19 september.

LULEÅ KOPPLADE GREPPET

Första perioden var spelmässigt jämn, men med viss fördel Luleå som också gjorde matchens första mål. I spel fem-mot-fyra hittade Petter Emanuelsson rätt på en retur och satte sitt första mål för kvällen bakom Gustaf Lindvall.



Luleå fortsatte vara det något hetare laget även i den andra perioden. Men Lindvall stängde igen med några viktiga räddningar. Lindvall skulle dock tvingas lämna machen efter drygt halva mittakten. Efter att ha träffats av ett skott i masken vinkade han på domarens uppmärksamhet och när signalen väl kom skrinnade han direkt till omklädningsrummet. Han ersattes av Oskar Östlund som nästan omgående tvingades kapitulera när Emanuelsson hittade rätt på nytt i numerärt överläge.

Gustaf Lindvall utgick mot Luleå. Foto: Bildbyrån



SAIK KOM TILLBAKA

Trots målvaktsbyte och 2-0-underläge bet Skellefteå sig kvar. Och fick till en reducering när 3.20 återstod av mittperioden genom Tom Pyatt. Kanadensaren trädde upp pucken högt från snäv vinkel. Skellefteå tog över matchen något i den tredje perioden i jakten på kvittering. Och den skulle komma.

Efter en rörig situation i Luleås zon hittade Pyatt Joakim Lindström som sedan fann en lucka under Joel Lassinantti till 2-2. Då stod klockan på 8.44 Målet var Lindströms första efter sex mållösa matcher. Skellefteå öste på efter sin kvittering, och hade en puck inne. Men Linus Lindströms mål dömdes bort för spark och hemmalaget fick fortsätta jaga. Skellefteå hade chansen att kvittera i powerplay under slutminuterna, men gästerna höll tätt och tog med sig samtliga tre poäng.

– Första tanken är att om vi försökt spela som vi gjorde i sista, då hade vi haft en bättre chans, summerade Skellefteås tränare Tommy Samuelsson till C More.

Luleå avancerade till tredjeplats i tabellen och har 24 poäng, ett mer än Skellefteå som nu förlorat två matcher i rad.

Målskyttar:

Skellefteå: Tom Pyatt, Joakim Lindström

Luleå: Petter Emanuelsson, Robin Kovacs