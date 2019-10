Målvaktssuccén tvingades lämna derbyt

Gustaf Lindvall har gjort succé under SHL:s inledning. I kvällens derby mot Luleå tvingades Skellefteå-målvakten utgå halvvägs in i den andra perioden.

Skellefteå drabbades av ett tungt avbräck mitt i derbyt mot Luleå. Efter halva den andra perioden träffades Lindvall av en puck i ansiktsmasken i ett Luleå-powerplay. Lindvall viftade omgående på domarens uppmärksamhet och när väl signalen kom åkte han raka vägen till omklädningsrummet.

Lindvall ersattes av Oskar Östlund under resten av matchen. Gustaf Lindvall har gjort stor succé under SHL-hösten sedan han fått ersätta skadade Mantas Armalis. På de inledande elva matcherna har han haft en räddningsprocent på 92.88 och ett snitt på 1.89 insläppta mål per match.

Utan Lindvall i kassen förlorade SAIK sin andra raka match. Luleå vann med 3-2 efter att Rovin Kovacs avgjort med drygt sju minuter kvar.