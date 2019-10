Snabba ryck för svensken – uppkallad igen

Oliver Kylington får chansen till NHL-spel. Under tisdagen kallades svensken tillbaka av Calgary Flames.

Oliver Kylington har gjort sju matcher för Flames under säsongsinledningen, men skickades ner till AHL-laget Stockton Heat så sent som i söndags. Men redan under tisdagen kallades han upp igen. Kylington har inte gjort några poäng under säsongen i NHL, men stod förra säsongen för 14 på 38 matcher.