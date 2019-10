Svensken på skadelistan – norrmannen tillbaka

Joel Eriksson Ek är skadad och uppsatt på skadelistan. Men i nattens match mot Edmonton Oilers är Mats Zuccarello tillbaka efter skada. Det meddelade klubben på sin hemsida.

Eriksson Ek skadade sig i matchen mot Montreal Canadiens den 17 oktober när han i samma byte täckte tre (!) skott från den hårdskjutande backen Shea Weber. Efter matchen gick Joel Eriksson Ek runt med en stödsko. Hur länge svensken blir borta är oklart, men han är uppsatt på skadelistan för den närmsta tiden. Under säsongen har 22-åringen stått för en assist på sju matcher.

Mats Zuccarello har inte spelat sedan den 12 oktober, också det på grund av skada. Men i natt är han tillbaka, redo att hjälpa Wild komma i gång med säsongen. På de inledande åtta matcherna har Minnesota bara tagit två segrar.

– Det handlar om självförtroende, säger Zuccarello till Wilds hemsida.En seger gör mycket i kroppen, i huvudet, man får helt enkelt bra känslor.

I Oilers saknas Adam Larsson (fibula), Joakim Nygård (revben) och troligtvis Joel Persson (hjärnskakning). De två förstnämnda har en bit kvar till comeback medan Persson är listad dag-för-dag. Oilers har inlett med sju segrar på sina första nio matcher.

