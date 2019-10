Uppgifter: All-star-back aktuell för Växjö

46 poäng på 58 matcher. Det var vad Mathew Maione lyckades göra för Dinamo Riga i KHL i fjol. Det räckte till andra plats i backarnas poängliga bakom Darren Dietz i Barys Astana (53 poäng) – och till ett kontrakt med Kunlun Red Star i KHL.

Men i den nya klubben har det inte alls gått lika bra för 28-åringen. Efter tre assist på 16 matcher har Maione ryktats vara på väg att få lämna den kinesiska klubben. Enligt minhockey.se kan han nu vara ett namn för Växjö.

Mathew Maione flyttade till Europa 2016 och har sedan dess representerat Banska Bystrica i slovakiska ligan innan han året därpå hamnade i Finland och KalPa. Där spelade han till sig KHL-kontraktet med Dinamo Riga genom att svara för 39 poäng på 60 matcher i finska ligan. Bästa av alla backar i ligan tillsammans med svensken Maksim Matushkin.

Fjolårets starka säsong i KHL gav Maione chansen att delta i KHL:s All-Star-match. Där utmärkte han sig på fler sätt än bara på isen:

HE DID IT! @mmaione18!! So proud. pic.twitter.com/n7YOkNjLTC