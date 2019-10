Uppgifter: Veteranen aktuell för SHL-återkomst

Det händer mycket kring Malmö Redhawks just nu. Efter att ha släppt Emil Molin till Brynäs under gårdagen avslöjade Mr. Madhawk under gårdagskvällen att den finske KHL-forwarden Matias Myttynen var aktuell som Molins ersättare i Redhawks.

Nu rapporterar Mr. Madhawk att ytterligare en forward kan vara på ingång till Malmö. Det är ingen mindre än SHL-veteranen Daniel Widing, som förra säsongen spelade i både Djurgården och Rögle, som uppges vara nära en överenskommelse med Malmö.

KAN BLI SJÄTTE SHL-KLUBBEN I KARRIÄREN

Enligt Mr. Madhawk ser Widing Malmö som ett väldigt bra klubbalternativ, då han ska vara boende i Helsingborg, drygt sex och en halv mil norr om Malmö.

Widing har tidigare spelat SHL-hockey för Leksand, Brynäs, Djurgården, Skellefteå och Rögle. Malmö skulle således bli 37-åringens sjätte SHL-klubb i karriären, om affären skulle gå i lås.