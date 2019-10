Backtalangen förlänger – och lånas ut till Hockeyallsvenskan

Nio SHL-matcher under fjolåret har följts upp med ett framträdande i Skellefteåtröjan under säsongsupptakten. Den juniorlandslagsmeriterade backen Adam Wilsby har inte kunnat ta en ordinarie plats i Skellefteås backuppsättning under hösten och har istället fått spela juniorhockey.

Där har Wilsby gjort det bra, med fina 14 poäng på 13 matcher.

Tidigare i somras fanns Wilsby med i Tomas Monténs landslagstrupp som spelade fyrnationsturnering i Ryssland.



"EN BACK VI TROR MYCKET PÅ"

Nu står det klart att den 19-årige stockholmaren lånas ut till Hockeyallsvenska Södertälje under resterande delen av säsongen.

– Adam har haft en bra utveckling under året och är en back vi tror mycket på. Seniorhockey i Allsvenskan kommer gynna hans utveckling och Södertälje är en bra klubb för honom. Grundtanken är att han ska spela i SSK säsongen ut men han kan hämtas tillbaka vid behov, säger Skellefteås GM Erik Forssell till klubbens hemsida.

Samtidigt står det klart att den spelskicklige backen förlänger sitt kontrakt med Skellefteå med ytterligare en säsong. Det nya kontraktet sträcker sig över säsongen 2020/21.

– Det känns jättekul! Jag trivs väldigt bra i Skellefteå. Det är här jag vill vara och kan fortsätta utvecklas, säger Wilsby.

– Det är en bra lösning för alla parter. Vi har en bredare backsida i Skellefteå AIK, så det blir bra för mig att komma till Södertälje och få mycket speltid och spela seniorhockey.