Modos nyförvärv stängs av efter huvudtackling

Modos nyförvärv Adam Tambellini har bara gjort två matcher för klubben. Nu kommer han att saknas i lagets tre uppkommande matcher då han stängs av för en huvudtackling i matchen mot AIK.

Modo åkte till Stockholm för att möta AIK på Hovet och körde fullkomligt över bottenlaget. Ö-vikslaget ledde med 4-0 redan efter den första perioden och vann senare med 5-0. Ett annat glädjemoment var att det kanadensiska nyförvärvet Adam Tambellini gjorde sitt första mål i Modo-tröjan.

Det kom dock att bli bitterljuvt för 24-åringen, som bara gjorde sin andra match i Modo. I slutet av den första perioden fick han matchstraff, och senare match penalty för en huvudtackling på AIK:s Henrik Rommel.

Han anmäldes senare även till disciplinnämnden som under onsdagen kom med sitt beslut. Tambellini stängs av i tre matcher och tvingas böta 7941 kronor.

"Det är utrett att Adam Tambellini gjort sig skyldig till "checking to the head" som bedöms som obehärskad. Förseelsen är bestraffningsbar och bör leda till en avstängning vars längd bedöms motsvara tre matcher. Tacklingen utdelas från sidan på en spelare som befinner sig i en utsatt position och medför hög skaderisk", skriver nämnden i beslutet.



"INTE BLINDSIDE OCH I BRÖSTKORGEN"

Kanadensaren själv menar dock att det inte var så obehärskat som nämnden menar.

– Jag upplever att jag har låg fart i min backcheck och glider in i situationen. Jag tacklar en puckförande spelare och har ej för avsikt att skada, utan kliver in framför för att sätta stopp på uppspelet. Jag upplever att spelaren har blicken framåt i banan i sin åkriktning och ser mig när jag kommer in i situationen framför honom, så tacklingen är inte blindside. Den låga kraft jag tacklar med träffar motståndaren högt på bröstkorgen, men det är naturligtvis jättetråkigt om han blivit skadad, säger han i ett uttalande.

Modo kommer nu att få klara sig utan nyförvärvet i de tre kommande matcherna mot Tingsryd, Karlskoga och Västervik.