NHL-klubben vill behålla svensken hela säsongen

Inför den här säsongen skrev Jesper Boqvist på för New Jersey Devils med förhoppningarna om att ta en plats i Devils NHL-lag. Efter ett starkt träningsläger i New Jersey stod det vid månadsskiftet klart att den svenske 20-åringen tagit en plats i laget – och nu ser Boqvist ut att kunna stanna i Nordamerika hela säsongen.

Enligt The Athletics skribent Corey Masisak ska Devils tränare John Hynes ha sagt att klubben planerar att behålla Boqvist i Nordamerika hela säsongen. Boqvist har varit ombytt i två av åtta matcher för Devils utan att skriva in sig i poängprotokollet.

Detta kommer som ett tråkigt besked för de Brynässupportrar som fortfarande hoppats på att forwarden skulle återvända till Gävle och SHL den här säsongen.

I Hockeypuls podcast har Brynäs sportchef Michael Sundlöv tidigare sagt att man förväntar sig ett slutgiltigt besked kring Boqvist innan december.

I väntan på beskedet så valde Brynäs tidigare i veckan att plocka in återvändaren Emil Molin från Malmö. Brynäs har i dagsläget 15 forwards under a-lagskontrakt.

